Русија не планира да разговара за распоредување на странски трупи во Украина во кој било формат и го смета за неприфатливо, изјави портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, пред новинарите во четврток.

Тоа беше нејзиниот коментар за изјавата на претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, за плановите за испраќање европски сили во Украина, идеја што ја отфрли и Германија.

Во интервју за „Фајненшл тајмс“ во неделата, фон дер Лајен рече дека Европа прави „прилично прецизни планови“ за распоредување мултинационални сили во Украина како дел од повоените безбедносни гаранции што би биле поддржани од САД.

„Русија нема да разговара за странска интервенција во Украина во кој било формат, што е фундаментално неприфатливо и претставува закана за каква било форма на безбедност“, рече Захарова.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц, исто така, ги отфрли изјавите на фон дер Лајен во вторник.