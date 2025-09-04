ПОЛИТИКА
2 мин читање
Москва: Распоредувањето на странски сили во Украина е неприфатливо за Русија
Во интервју за Фајненшл тајмс во неделата, фон дер Лајен рече дека Европа прави прилично прецизни планови за распоредување мултинационални сили во Украина како дел од повоените безбедносни гаранции што би биле поддржани од САД
Москва: Распоредувањето на странски сили во Украина е неприфатливо за Русија
Странска интервенција во Украина во кој било формат е фундаментално неприфатливо и претставува закана за каква било форма на безбедност, рече Захарова / Reuters
4 септември 2025

Русија не планира да разговара за распоредување на странски трупи во Украина во кој било формат и го смета за неприфатливо, изјави портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, пред новинарите во четврток.

Тоа беше нејзиниот коментар за изјавата на претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, за плановите за испраќање европски сили во Украина, идеја што ја отфрли и Германија.

Во интервју за „Фајненшл тајмс“ во неделата, фон дер Лајен рече дека Европа прави „прилично прецизни планови“ за распоредување мултинационални сили во Украина како дел од повоените безбедносни гаранции што би биле поддржани од САД.

„Русија нема да разговара за странска интервенција во Украина во кој било формат, што е фундаментално неприфатливо и претставува закана за каква било форма на безбедност“, рече Захарова.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц, исто така, ги отфрли изјавите на фон дер Лајен во вторник.

Препорачано

„Нема прецизни планови за воена акција, барем не во Германија“, рече Мерц.

Европската Унија не е одговорна за донесување одлуки за воена поддршка за Киев, нагласи тој, додавајќи дека ова е прашање за таканаречената Коалиција наподготвните, поширока група западни сојузници на Украина.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски ќе се сретне во Париз во четврток со Фон дер Лајен, генералниот секретар на НАТО Марк Руте и лидерите на Германија, Франција и Обединетото Кралство.

Макрон и Стармер, политичари на чело на Коалицијата на подготвените во која има триесет претежно европски земји сојузнички со Украина, се обидуваат да смислат силна европска понуда за заштита на Украинците од потенцијален иден руски напад, откако ќе се постигне мировен договор.

Украина, која верува дека Русија ќе се обиде повторно да изврши инвазија дури и ако се најде решение за тековната војна, повикува на воспоставување европски мировни сили и гаранции за одбрана во стилот на НАТО, ако не се разгледува членството во алијансата.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us