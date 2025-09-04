Русија не планира да разговара за распоредување на странски трупи во Украина во кој било формат и го смета за неприфатливо, изјави портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, пред новинарите во четврток.
Тоа беше нејзиниот коментар за изјавата на претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, за плановите за испраќање европски сили во Украина, идеја што ја отфрли и Германија.
Во интервју за „Фајненшл тајмс“ во неделата, фон дер Лајен рече дека Европа прави „прилично прецизни планови“ за распоредување мултинационални сили во Украина како дел од повоените безбедносни гаранции што би биле поддржани од САД.
„Русија нема да разговара за странска интервенција во Украина во кој било формат, што е фундаментално неприфатливо и претставува закана за каква било форма на безбедност“, рече Захарова.
Германскиот канцелар Фридрих Мерц, исто така, ги отфрли изјавите на фон дер Лајен во вторник.
„Нема прецизни планови за воена акција, барем не во Германија“, рече Мерц.
Европската Унија не е одговорна за донесување одлуки за воена поддршка за Киев, нагласи тој, додавајќи дека ова е прашање за таканаречената Коалиција наподготвните, поширока група западни сојузници на Украина.
Украинскиот претседател Володимир Зеленски ќе се сретне во Париз во четврток со Фон дер Лајен, генералниот секретар на НАТО Марк Руте и лидерите на Германија, Франција и Обединетото Кралство.
Макрон и Стармер, политичари на чело на Коалицијата на подготвените во која има триесет претежно европски земји сојузнички со Украина, се обидуваат да смислат силна европска понуда за заштита на Украинците од потенцијален иден руски напад, откако ќе се постигне мировен договор.
Украина, која верува дека Русија ќе се обиде повторно да изврши инвазија дури и ако се најде решение за тековната војна, повикува на воспоставување европски мировни сили и гаранции за одбрана во стилот на НАТО, ако не се разгледува членството во алијансата.