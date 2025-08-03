Сигурно ви се појавиле видеата на YouTube кои тврдат дека стандардната светска мапа која ја учиме уште во основното образование е всушност, погрешна. Но, дали е навистина така, дали сепак, можеме да им веруваме на светските мапи?

Професорот Благоја Маркоски од Институтот за географија прецизно објаснува зошто дводимензионалните мапи имаат одредени деформации во начинот на кој се прикажани контитентите и океаните и нивната големина.