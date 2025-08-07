Американскиот претседател Доналд Трамп наводно игра задкулисна улога во високопрофилираната трка за градоначалник на Њујорк во 2025 година, дури и водел приватен телефонски разговор со поранешниот гувернер Ендру Куомо, објавија американските медиуми.
Според „Њујорк тајмс“, Трамп барал совет од републиканските пратеници и бизнис лидери за тоа кој кандидат има најголеми шанси да го победи демократскиот кандидат Зохран Мамдани.
Меѓу кандидатите се републиканскиот кандидат Кертис Слива, независниот актуелен градоначалник Ерик Адамс и Куомо, кој се кандидира како независен откако ги загуби прелиминарните избори на демократите од Мамдани.
Извори за „Тајмс“ изјавија дека Трамп неодамна бил информиран од анкетарот Марк Пен и поранешниот претседател на Градскиот совет Ендру Штајн, кои двајцата го поддржуваат Куомо, кој поднесе оставка од функцијата гувернер на Њујорк во 2021 година поради обвинувања за сексуално вознемирување. Куомо ги негира тврдењата.
Во извештајот се цитираат и три неименувани извори кои тврдат дека Трамп и Куомо воделе претходно неоткриен телефонски разговор во последните недели.
Портпаролот на Куомо, Рич Ацопарди, негираше каков било таков повик, велејќи дека не разговарале „некое време“ и инсистираше: „Колку што знам, тие не разговарале за трката“.
Доколку извештајот е вистинит, повикот би означил изненадувачки пресврт во напнатата политичка историја меѓу двајцата мажи.
Бидејќи Трамп е непопуларен меѓу демократите, секоја потврда дека соработува со Куомо, долгогодишен демократ кој сега се кандидира како независен кандидат, би можела да ги намали неговите шанси на изборите.
Во мај, „Тајмс“ објави дека Министерството за правда од ерата на Трамп започнало истрага за справувањето на Куомо со смртните случаи во домови за стари лица во ерата на Ковид-19, потег што Ацопарди го нарече „и едноставно мешање во изборите“.
Куомо, во јунското интервју за Политико, вети дека ќе заземе национален став за политиката на Медикејд доколку биде избран за градоначалник, велејќи за Трамп: „Тој го намалува Медикејд. Медикејд не е ситуација каде што демократите го користат синиот град и државата. Тоа е во секоја држава... И тој би можел да ги изгуби изборите во Претставничкиот дом со намалувањето на Медикејд ако го организирате и го покренете“.
Иако Куомо негираше какви било амбиции надвор од Градското собрание на Њујорк, неговата реторика и стратегија ги поттикнаа шпекулациите за претседателска кандидатура во 2028 година.
Но, тој ги призна политичките влогови во сегашната градоначалничка трка, предупредувајќи: „Претпоставете дека секое лице што ќе стане градоначалник ќе биде испитано. Само претпоставете го тоа. Ако се спротивстават на Трамп, тој ќе ги испита за влијание“.
Откако Мамдани победи на прелиминарните избори на демократите во јуни, Трамп посочи дека доколку ја освои трката за градоначалник на Њујорк во ноември, федералната влада би можела да го преземе градот.