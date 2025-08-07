Американскиот претседател Доналд Трамп наводно игра задкулисна улога во високопрофилираната трка за градоначалник на Њујорк во 2025 година, дури и водел приватен телефонски разговор со поранешниот гувернер Ендру Куомо, објавија американските медиуми.

Според „Њујорк тајмс“, Трамп барал совет од републиканските пратеници и бизнис лидери за тоа кој кандидат има најголеми шанси да го победи демократскиот кандидат Зохран Мамдани.

Меѓу кандидатите се републиканскиот кандидат Кертис Слива, независниот актуелен градоначалник Ерик Адамс и Куомо, кој се кандидира како независен откако ги загуби прелиминарните избори на демократите од Мамдани.

Извори за „Тајмс“ изјавија дека Трамп неодамна бил информиран од анкетарот Марк Пен и поранешниот претседател на Градскиот совет Ендру Штајн, кои двајцата го поддржуваат Куомо, кој поднесе оставка од функцијата гувернер на Њујорк во 2021 година поради обвинувања за сексуално вознемирување. Куомо ги негира тврдењата.

Во извештајот се цитираат и три неименувани извори кои тврдат дека Трамп и Куомо воделе претходно неоткриен телефонски разговор во последните недели.

Портпаролот на Куомо, Рич Ацопарди, негираше каков било таков повик, велејќи дека не разговарале „некое време“ и инсистираше: „Колку што знам, тие не разговарале за трката“.

Доколку извештајот е вистинит, повикот би означил изненадувачки пресврт во напнатата политичка историја меѓу двајцата мажи.