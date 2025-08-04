РЕГИОН
Одговорајќи на новинарски прашања по денешниот почеток на изградба на спортска сала во Воената академија, Мицкоски посочи дека буџетот за субвенционирање е зголемен на 250-260 милиони денари.
Премиерот на Република Северна Македонија Христијан Мицкоски е задоволен од отворањето на новите авио линии, а резултатите од субвенционирањето, според него се гледаат и во зголемениот број на странски туристи во првите пет месеци од годинава. 

Одговорајќи на новинарски прашања по денешниот почеток на изградба на спортска сала во Воената академија, Мицкоски посочи дека буџетот за субвенционирање е зголемен на 250-260 милиони денари.

„Впрочем, резултатите се гледаат и во секторот туризам. Имаме зголемен број на странски туристи за 20 проценти во првите пет месеци од годинава. Ова се субвенции на доаѓање на тие летови и во таа насока ќе продолжиме и во периодот којшто следи“, рече Мицкоски

