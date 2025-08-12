Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Израел мора да одлучи кој ќе биде неговиот следен чекор, но додаде дека, според него, Хамас „не може да остане“ во Газа, јавува Анадолу.

Во телефонскиот разговор за порталот Аксиос, Трамп ги коментираше израелските напади врз Газа, при што не даде експлицитна поддршка за плановите на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за окупација на Газа, но изрази сомнение дека Хамас би ги ослободил заложниците без промена на сегашната ситуација.

Нетанјаху во неделата изјави дека израелската армија „брзо“ ќе го заземе градот Газа и најави формирање „цивилна администрација“ во палестинската енклава.

Според него, Израел контролира од 70% до 75% од територијата, но преостануваат две силни упоришта – градот Газа и централните кампови во Ал-Маваси на југот.

Советот за безбедност на Израел во петокот го одобри планот на Нетанјаху за целосна окупација на градот Газа, што предизвика остри реакции од странски влади и организации за човекови права.

Планот, според израелскиот премиер, има цел разоружување на Хамас, ослободување на сите израелски заложници, демилитаризација на Газа, воспоставување израелска безбедносна контрола и создавање „неизраелска цивилна администрација“ што би ја управувала територијата. Нетанјаху наведе дека администрацијата би ја воделе „трети страни, а не Хамас или Палестинската управа“.