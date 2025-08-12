Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Израел мора да одлучи кој ќе биде неговиот следен чекор, но додаде дека, според него, Хамас „не може да остане“ во Газа, јавува Анадолу.
Во телефонскиот разговор за порталот Аксиос, Трамп ги коментираше израелските напади врз Газа, при што не даде експлицитна поддршка за плановите на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за окупација на Газа, но изрази сомнение дека Хамас би ги ослободил заложниците без промена на сегашната ситуација.
Нетанјаху во неделата изјави дека израелската армија „брзо“ ќе го заземе градот Газа и најави формирање „цивилна администрација“ во палестинската енклава.
Според него, Израел контролира од 70% до 75% од територијата, но преостануваат две силни упоришта – градот Газа и централните кампови во Ал-Маваси на југот.
Советот за безбедност на Израел во петокот го одобри планот на Нетанјаху за целосна окупација на градот Газа, што предизвика остри реакции од странски влади и организации за човекови права.
Планот, според израелскиот премиер, има цел разоружување на Хамас, ослободување на сите израелски заложници, демилитаризација на Газа, воспоставување израелска безбедносна контрола и создавање „неизраелска цивилна администрација“ што би ја управувала територијата. Нетанјаху наведе дека администрацијата би ја воделе „трети страни, а не Хамас или Палестинската управа“.
Израел ги држи сите гранични премини кон Газа затворени од 2 март, спречувајќи влез на хуманитарна помош и покрај тоа што стотици камиони чекаат на граница. Дозволен е само мал дел од потребната помош, што е далеку од нивото неопходно за спречување глад.
Светската програма за храна предупреди дека една третина од населението во Газа минува денови без храна, опишувајќи ја ситуацијата како „без преседан“ во однос на гладот и очајот. ОН проценува дека стотици камиони дневно се потребни за да се стави крај на гладот предизвикан од блокадата и војната.
Израел се соочува со зголемена осуда за својата геноцидна војна во Газа, каде што од октомври 2023 година уби речиси 61.500 Палестинци.
Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.