Американските законодавци ги осудија израелските напади врз болницата во Газа
Претставничката Рашида Тлаиб, единствена палестинско-американска членка на Конгресот, на X напиша дека „секој американски политичар што гласал за вооружување на геноцидната апартхејд држава на своите раце ја има крвта од овој масакр“
Американските законодавци ги осудија израелските напади врз болницата во Газа / AA
26 август 2025

Американските законодавци остро ги критикуваа вчерашните смртоносни напади на Израел врз медицинскиот комплекс „Насер“ во Газа, јавува Анадолу.

„Намерните, ужасни напади на Израел врз болницата 'Насер' убија лекари, новинари и спасувачи. Болницата никогаш не треба да биде воена зона. САД не можат да продолжат да ги финансираат овие воени злосторства“, напиша претставничката Нидија Веласкез на платформата на американската компанија за социјални медиуми X.

Претставничката Рашида Тлаиб, единствена палестинско-американска членка на Конгресот, на X напиша дека „секој американски политичар што гласал за вооружување на геноцидната апартхејд држава на своите раце ја има крвта од овој масакр“.

Најмалку 20 лица, меѓу кои новинари и еден пожарникар, беа убиени во нападот врз болницата во Кан Јунис, според Министерството за здравство на Газа.

Израелската армија го призна нападот, велејќи дека „жали за каква било штета врз неинволвирани лица“ и започна првична истрага.

Палестинските претставници и медицинските лица изјавија дека четвртиот кат на болницата двапати го гаѓале, а вториот напад бил насочен кон спасувачите.

Меѓу убиените се новинарите Хусам ал-Масри од Ројтерс, Мухамед Салама од Ал Џезира, Мерјем Абу Дага, хонорарна фоторепортерка на Асошиејтед прес, Моаз Абу Таха, Ахмед Абу Азиз и Хасан Духан.

Според Канцеларијата за медиуми на Владата на Газа, со најновите смртни случаи бројот на убиени новинари во Газа од октомври 2023 година се зголеми на 246.

