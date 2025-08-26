Американските законодавци остро ги критикуваа вчерашните смртоносни напади на Израел врз медицинскиот комплекс „Насер“ во Газа, јавува Анадолу.

„Намерните, ужасни напади на Израел врз болницата 'Насер' убија лекари, новинари и спасувачи. Болницата никогаш не треба да биде воена зона. САД не можат да продолжат да ги финансираат овие воени злосторства“, напиша претставничката Нидија Веласкез на платформата на американската компанија за социјални медиуми X.

Претставничката Рашида Тлаиб, единствена палестинско-американска членка на Конгресот, на X напиша дека „секој американски политичар што гласал за вооружување на геноцидната апартхејд држава на своите раце ја има крвта од овој масакр“.

Најмалку 20 лица, меѓу кои новинари и еден пожарникар, беа убиени во нападот врз болницата во Кан Јунис, според Министерството за здравство на Газа.