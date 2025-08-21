Палестинската група Хамас вчера изјави дека планираната израелска офанзива за преземање на градот Газа ќе пропадне исто како и претходните обиди, јавува Анадолу.

„Операцијата ќе пропадне исто како што пропаднаа и претходните. Израел нема да ги постигне своите цели, а окупацијата на Газа нема да биде пикник“, се вели во него.

Соопштението е издадено откако израелскиот министер за одбрана Израел Кац вчера одобри план за започнување на офанзивата, наречена „Гидеонови кочии 2“, насочена кон окупирање на градот Газа.

Хамас изјави дека планот претставува продолжение на геноцидот што се одвива во Појасот Газа повеќе од 22 месеци и непочитување на напорите на медијаторите што работат на прекин на огнот и договор за размена на затвореници.

Во своето соопштение Хамас нагласи дека иако го прифатил предлогот за прекин на огнот презентиран од медијаторите, израелската Влада инсистира на продолжување на бруталната војна против невините цивили во Газа, со цел уништување на градот и раселување на неговите жители на југ.

Во него се додава дека игнорирањето и неуспехот на премиерот Бенјамин Нетанјаху да одговори на предлогот на медијаторите покажува дека „тој е оној што ги поткопува договорите, не се грижи за животите на заробениците и не е сериозен во врска со нивното враќање“.