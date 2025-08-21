ВОЈНА ВО ГАЗА
Хамас: Израелскиот план за окупирање на Газа ќе пропадне исто како и претходните
Хамас изјави дека планот претставува продолжение на геноцидот што се одвива во Појасот Газа повеќе од 22 месеци и непочитување на напорите на медијаторите што работат на прекин на огнот и договор за размена на затвореници.
21 август 2025

Палестинската група Хамас вчера изјави дека планираната израелска офанзива за преземање на градот Газа ќе пропадне исто како и претходните обиди, јавува Анадолу.

„Операцијата ќе пропадне исто како што пропаднаа и претходните. Израел нема да ги постигне своите цели, а окупацијата на Газа нема да биде пикник“, се вели во него.

Соопштението е издадено откако израелскиот министер за одбрана Израел Кац вчера одобри план за започнување на офанзивата, наречена „Гидеонови кочии 2“, насочена кон окупирање на градот Газа.

Хамас изјави дека планот претставува продолжение на геноцидот што се одвива во Појасот Газа повеќе од 22 месеци и непочитување на напорите на медијаторите што работат на прекин на огнот и договор за размена на затвореници.

Во своето соопштение Хамас нагласи дека иако го прифатил предлогот за прекин на огнот презентиран од медијаторите, израелската Влада инсистира на продолжување на бруталната војна против невините цивили во Газа, со цел уништување на градот и раселување на неговите жители на југ.

Во него се додава дека игнорирањето и неуспехот на премиерот Бенјамин Нетанјаху да одговори на предлогот на медијаторите покажува дека „тој е оној што ги поткопува договорите, не се грижи за животите на заробениците и не е сериозен во врска со нивното враќање“.

Исто така, се повикуваат медијаторите да извршат максимален притисок врз Израел за да го запре геноцидот врз палестинскиот народ.

Израелскиот Кабинет за безбедност на 8 август одобри план за окупирање на градот Газа во северниот дел од енклавата.

Пред состанокот на Кабинетот, Нетанјаху во интервју изјави дека Израел има цел целосно да го окупира Појасот Газа.

Кац, исто така, вчера го одобри планот за окупирање на градот Газа.

Според планот, околу еден милион Палестинци прво ќе бидат раселени на југ, по што градот ќе биде опколен, а потоа окупиран по жестоките напади.

На 18 август Хамас објави дека го прифатил предлогот за прекин на огнот и размена на затвореници поднесен од Египет и Катар, но Израел сè уште не одговорил на понудата.

