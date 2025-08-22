СВЕТ
1 мин читање
Израелски дрон уби едно лице во јужен Либан
Во ноември беше постигнат прекин на огнот, но израелските сили спроведуваат речиси секојдневни напади во јужен Либан, тврдејќи дека целта им се активностите на Хезболах
Израелски дрон уби едно лице во јужен Либан
Израелски дрон уби едно лице во јужен Либан (Архива) / AP
пред 10 часа

Во напад со израелски дрон во петокот загина едно лице во јужниот пограничен град Аита ал-Шааб во либанскиот округ Бинт Џбеил, соопшти Министерството за здравство.

Во четврток, еден Либанец беше убиен кога израелски дрон го насочи неговиот мотоцикл кон градот Деир Сирјан, според државната Национална новинска агенција.

Неколку часа претходно, најмалку седум лица беа ранети во друг израелски напад со беспилотно летало врз автомобил во областа Ал-Хуш, источно од градот Тир.

Препорачано

Израел започна воена офанзива во Либан на 8 октомври 2023 година, која ескалираше во целосна војна до септември 2024 година, при што загинаа повеќе од 4.000 луѓе, а околу 17.000 беа повредени.

Во ноември беше постигнат прекин на огнот, но израелските сили спроведуваат речиси секојдневни напади во јужен Либан, тврдејќи дека целта им се активностите на Хезболах.

Според примирјето, Израел требаше целосно да се повлече од јужен Либан до 26 јануари, но рокот беше продолжен до 18 февруари откако Тел Авив одби да го почитува. Израел сè уште одржува воено присуство на пет гранични пунктови.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us