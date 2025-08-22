Во напад со израелски дрон во петокот загина едно лице во јужниот пограничен град Аита ал-Шааб во либанскиот округ Бинт Џбеил, соопшти Министерството за здравство.

Во четврток, еден Либанец беше убиен кога израелски дрон го насочи неговиот мотоцикл кон градот Деир Сирјан, според државната Национална новинска агенција.

Неколку часа претходно, најмалку седум лица беа ранети во друг израелски напад со беспилотно летало врз автомобил во областа Ал-Хуш, источно од градот Тир.