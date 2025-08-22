Во напад со израелски дрон во петокот загина едно лице во јужниот пограничен град Аита ал-Шааб во либанскиот округ Бинт Џбеил, соопшти Министерството за здравство.
Во четврток, еден Либанец беше убиен кога израелски дрон го насочи неговиот мотоцикл кон градот Деир Сирјан, според државната Национална новинска агенција.
Неколку часа претходно, најмалку седум лица беа ранети во друг израелски напад со беспилотно летало врз автомобил во областа Ал-Хуш, источно од градот Тир.
Израел започна воена офанзива во Либан на 8 октомври 2023 година, која ескалираше во целосна војна до септември 2024 година, при што загинаа повеќе од 4.000 луѓе, а околу 17.000 беа повредени.
Во ноември беше постигнат прекин на огнот, но израелските сили спроведуваат речиси секојдневни напади во јужен Либан, тврдејќи дека целта им се активностите на Хезболах.
Според примирјето, Израел требаше целосно да се повлече од јужен Либан до 26 јануари, но рокот беше продолжен до 18 февруари откако Тел Авив одби да го почитува. Израел сè уште одржува воено присуство на пет гранични пунктови.