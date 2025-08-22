СВЕТ
1 мин читање
Унгарија и Словачка очекуваат петдневен прекин во снабдувањето со руска нафта
Двете земји очекуваат снабдувањето преку нафтоводот Дружба да биде суспендирано по најновиот украински напад врз објект во Русија
Szijarto Blanar / Reuters
пред 13 часа

Министрите за надворешни работи на Унгарија и Словачка, Петер Сијарто и Јурај Бланар, денеска објавија дека снабдувањето со нафта од Русија преку нафтоводот Дружба може да биде суспендирано најмалку пет дена, по најновиот украински напад врз објект во Русија.

Во писмо, Сијарто и Бланар ја повикаа Европската комисија да ја гарантира безбедноста на снабдувањето со нафта.

„Физичката и географската реалност е дека без овој нафтовод, безбедното снабдување на нашите земји едноставно не е можно“, се наведува во писмото на Сијарто и Бланар.

Прегходно денеска, во објава на Фејсбук, Сијарто рече дека во текот на изминатата ноќ имало уште еден напад врз нафтоводот „Дружба“, на руско-белоруската граница, како резултат на што бил суспендиран транспортот на нафта до Унгарија.

Протокот на руска нафта до Унгарија претходно беше суспендиран на 17 август, откако Украина наводно повторно го нападна нафтоводот Дружба, а протокот на нафта беше обновен пред три дена.

Повеќе
