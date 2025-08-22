Министрите за надворешни работи на Унгарија и Словачка, Петер Сијарто и Јурај Бланар, денеска објавија дека снабдувањето со нафта од Русија преку нафтоводот Дружба може да биде суспендирано најмалку пет дена, по најновиот украински напад врз објект во Русија.

Во писмо, Сијарто и Бланар ја повикаа Европската комисија да ја гарантира безбедноста на снабдувањето со нафта.

„Физичката и географската реалност е дека без овој нафтовод, безбедното снабдување на нашите земји едноставно не е можно“, се наведува во писмото на Сијарто и Бланар.