Турскиот центар за борба против дезинформации во четврток соопшти дека споменувањето на името на Туркије во извештаите на одредени израелски медиуми за наводен заговор за атентат врз израелски министер е производ на намерна кампања за дезинформации.

„Споменувањето на името на нашата земја во извештаите на одредени израелски медиуми за наводен заговор за атентат врз израелски министер е резултат на намерна кампања за дезинформации насочена кон Туркије“, се вели во соопштението на центарот објавено на турската платформа за социјални медиуми Нсосиал (Nsosyal).