Туркије ги отфрла извештаите на израелските медиуми за заговор за атентат врз израелски министер
Турскиот центар за борба против дезинформации нагласи дека прашањето, кое беше претставено како нов развој во израелските медиуми, всушност е поврзано со инцидент што се случил пред осум месеци и за кој е потврдено дека нема никаква врска со Туркије
5 септември 2025

Турскиот центар за борба против дезинформации во четврток соопшти дека споменувањето на името на Туркије во извештаите на одредени израелски медиуми за наводен заговор за атентат врз израелски министер е производ на намерна кампања за дезинформации.

„Споменувањето на името на нашата земја во извештаите на одредени израелски медиуми за наводен заговор за атентат врз израелски министер е резултат на намерна кампања за дезинформации насочена кон Туркије“, се вели во соопштението на центарот објавено на турската платформа за социјални медиуми Нсосиал (Nsosyal).

Во соопштението се нагласува дека прашањето, кое беше претставено како нов развој во израелските медиуми, всушност е поврзано со инцидент што се случил пред осум месеци.

„Покрај тоа, изјавите на притворените лица, кои потврдуваат дека немаат никаква врска со Туркије, се потврдени од претставници на Црвениот крст. Примарната цел на оваа вест е да се создаде погрешна и намерна перцепција против Туркије на меѓународната сцена, со што ќе се поткопа политиката на Туркије кон Палестина. Силно ги повикуваме јавноста и надлежните органи да не придаваат важност на овие дезинформации и напори за црна пропаганда насочени против Туркије“, се вели во соопштението.

