ПОЛИТИКА
3 мин читање
Австралија го протера иранскиот амбасадор, обвинувајќи го Техеран дека организира антисемитски напад
Премиерот Албанезе вели дека Австралија ќе го прогласи Корпусот на иранската Исламска револуционерна гарда за терористичка организација
Австралија го протера иранскиот амбасадор, обвинувајќи го Техеран дека организира антисемитски напад
Австралија го протерува иранскиот амбасадор, тврди дека Техеран оркестрира антисемитски напади / AA
26 август 2025

Австралија го протера иранскиот амбасадор и ги суспендираше операциите во својата амбасада во Техеран, тврдејќи дека земјата оркестрирала серија антисемитски напади на австралиска почва.

Објавувајќи ја одлуката, премиерот Ентони Албанезе во вторникот изјави дека Австралиската безбедносна разузнавачка организација (ASIO) собрала „веродостојни разузнавачки информации“ што ја поврзуваат иранската влада со нападите врз „Луис Континентал Кичен“ во Сиднеј и синагогата Адас Израел во Мелбурн минатата година.

„Од ужасните настани од 7 октомври 2023 година, бевме сведоци на серија ужасни антисемитски напади врз австралиската еврејска заедница. Јасно ставив до знаење дека овие инциденти немаат место во Австралија и дека сакам ASIO и AFP (Австралиската федерална полиција) да ги истражат како прашање на приоритет“, рече тој.

„ASIO сега собра доволно веродостојни разузнавачки информации за да дојде до длабоко вознемирувачки заклучок дека иранската влада оркестрирала најмалку два од овие напади. Иран се обидел да го прикрие своето учество“, додаде тој во видео порака.

Тој, исто така, го обвини Иран дека се обидува да ја поткопа социјалната кохезија и рече дека „ова е целосно неприфатливо“.

„Австралиската влада презема силни и решителни мерки како одговор. Токму го информиравме иранскиот амбасадор во Австралија дека ќе биде протеран. Ги прекинавме операциите во нашата амбасада во Техеран и сите наши дипломати сега се безбедни во трета земја“, рече тој.

Препорачано

Албанезе, исто така, рече дека Австралија ќе го означи Корпусот на иранската Исламска револуционерна гарда како терористичка организација.

„Дејствата на мојата влада испраќаат јасна порака, порака до сите Австралијанци дека се спротивставуваме на антисемитизмот и насилството и порака до нации како Иран кои се обидуваат да се мешаат во нашата земја дека вашата агресија нема да биде толерирана“, рече тој.

Најновиот потег доаѓа откако Австралија неодамна објави дека ќе признае независна палестинска држава на состанокот на Генералното собрание на ОН во Њујорк следниот месец.

Земјата, исто така, доживеа масовни антиизраелски митинзи, при што илјадници Австралијанци се собраа во повеќе од 40 градови и места во неделата за да протестираат против геноцидната војна на израелската војска во Газа, а учесниците повикаа на санкции кон Израел.

Во меѓувреме, министерот за надворешни работи на Нов Зеланд, Винстон Питерс, ги осуди она што ги нарече „ирански дејствија“ и рече дека неговата земја е „сериозно“ загрижена поради објавата на Австралија за улогата на Иран во антисемитските напади врз еврејската заедница во Австралија.

„Ги замолив претставниците на MFAT (Министерство за надворешни работи) итно и директно да ги пренесат нашите загрижености до иранскиот амбасадор во Велингтон“, рече тој на платформата за социјални медиуми на американската компанија X.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us