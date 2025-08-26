Австралија го протера иранскиот амбасадор и ги суспендираше операциите во својата амбасада во Техеран, тврдејќи дека земјата оркестрирала серија антисемитски напади на австралиска почва.

Објавувајќи ја одлуката, премиерот Ентони Албанезе во вторникот изјави дека Австралиската безбедносна разузнавачка организација (ASIO) собрала „веродостојни разузнавачки информации“ што ја поврзуваат иранската влада со нападите врз „Луис Континентал Кичен“ во Сиднеј и синагогата Адас Израел во Мелбурн минатата година.

„Од ужасните настани од 7 октомври 2023 година, бевме сведоци на серија ужасни антисемитски напади врз австралиската еврејска заедница. Јасно ставив до знаење дека овие инциденти немаат место во Австралија и дека сакам ASIO и AFP (Австралиската федерална полиција) да ги истражат како прашање на приоритет“, рече тој.

„ASIO сега собра доволно веродостојни разузнавачки информации за да дојде до длабоко вознемирувачки заклучок дека иранската влада оркестрирала најмалку два од овие напади. Иран се обидел да го прикрие своето учество“, додаде тој во видео порака.

Тој, исто така, го обвини Иран дека се обидува да ја поткопа социјалната кохезија и рече дека „ова е целосно неприфатливо“.

„Австралиската влада презема силни и решителни мерки како одговор. Токму го информиравме иранскиот амбасадор во Австралија дека ќе биде протеран. Ги прекинавме операциите во нашата амбасада во Техеран и сите наши дипломати сега се безбедни во трета земја“, рече тој.