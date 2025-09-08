ТУРКИЈЕ
Туркије го осудува израелскиот геноцид во Газа и повикува на итна глобална акција
Овој геноцид повеќе не може да се крие, меѓународните институции не ја исполнуваат својата должност, додека многу западни престолнини остануваат заробеници на израелското лобирање, рече Хасан Басри Јалчин од владејачката АК Партија
Делегацијата на АК партија на Туркије на границата во Рафах ја истакнува солидарноста со жителите на Газа во услови на ескалација на конфликтот / AA
8 септември 2025

Владејачката Партија за правда и развој (АК) на Туркие ја осуди тековната воена кампања на Израел во Газа како геноцид, а заменик-претседателот за човекови права на партијатате, Хасан Басри Јалчин, ја повика меѓународната заедница да дејствува и вети континуирана солидарност на Анкара со Палестинците.

Висока делегација од АК Партијата се состана со комисиите за надворешни односи на Сенатот и Претставничкиот дом во Египет, пред нивната посета на граничниот премин.

Зборувајќи на прес-конференција на граничниот премин Рафах во понеделник, Јалчин рече дека Израел врши етничко чистење со опсада на Газа, принудување на масовно раселување и таргетирање на цивили.

„Ова не е борба против тероризмот - ова е масакр на невини“, изјави тој.

„Досега, 62.000 цивили ги загубија животите во нападите на Израел, од кои најмалку 20.000 се деца. Уште 10.000 се исчезнати или се заробени под урнатините.“

Јалчин го обвини Израел за уништување на 80 проценти од зградите во Газа, вклучувајќи болници, училишта и џамии, и раселување на 90 проценти од населението на енклавата. Тој тврди дека западните влади ги затвориле очите пред злосторствата поради влијанието на произраелските лобија.

„Овој геноцид повеќе не може да се крие“, рече тој. „Меѓународните институции не ја исполнуваат својата должност, додека многу западни престолнини остануваат заробеници на израелското лобирање“.

Апел до муслиманскиот свет

Обраќајќи се до пошироката муслиманска заедница, Јалчин повика на единство, предупредувајќи дека неединството и поделбата ќе им служат само на интересите на Израел.

„Застанете покрај вашите угнетени браќа и сестри. Ако не го сторите тоа, оние што денес ја напаѓаат Газа ќе ве таргетираат утре“, рече тој.

Обраќајќи се кон Палестинците, тој рече дека Туркије донела „поздрави од милиони“, како и поздрави од претседателот Реџеп Таип Ердоган.

„Ние сме тука со сета наша вера и солидарност. Го разбираме вашиот отпор и ги поздравуваме вашите маченици“, им рече Јалчин на жителите на Газа.

Улогата и барањата на Туркије

Јалчин нагласи дека Туркије ги прекинала сите политички, економски и трговски врски со Израел и обезбедува хуманитарна помош од почетокот на конфликтот.

Тој го повтори ставот на Анкара дека е од суштинско значење итно прекинување на огнот, проследено со решение со две држави врз основа на границите од 1967 година.

Тој ги истакна очекувањата на Туркије: отворање на Газа за хуманитарна помош, укинување на блокадата, спречување на понатамошна окупација, воспоставување фер мировен процес, гонење на израелски службеници за воени злосторства и сметање на Израел за одговорен за реконструкција преку воени репарации.

„Ерусалим е нашата прва кибла (насока кон која се свртуваат муслиманите за време на молитвите), местото на вознесение на Пророкот. Дури и ако светот му го сврти грбот, Туркије никогаш нема да молчи пред ова угнетување и геноцид“, рече Јалчин.

Тој заклучи дека посетата на Туркије на Рафах има за цел да го привлече глобалното внимание кон тешката состојба на Газа.

„Луѓето во Газа не се заборавени и тие не се сами“, рече тој.

