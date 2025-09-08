Владејачката Партија за правда и развој (АК) на Туркие ја осуди тековната воена кампања на Израел во Газа како геноцид, а заменик-претседателот за човекови права на партијатате, Хасан Басри Јалчин, ја повика меѓународната заедница да дејствува и вети континуирана солидарност на Анкара со Палестинците.

Висока делегација од АК Партијата се состана со комисиите за надворешни односи на Сенатот и Претставничкиот дом во Египет, пред нивната посета на граничниот премин.

Зборувајќи на прес-конференција на граничниот премин Рафах во понеделник, Јалчин рече дека Израел врши етничко чистење со опсада на Газа, принудување на масовно раселување и таргетирање на цивили.

„Ова не е борба против тероризмот - ова е масакр на невини“, изјави тој.

„Досега, 62.000 цивили ги загубија животите во нападите на Израел, од кои најмалку 20.000 се деца. Уште 10.000 се исчезнати или се заробени под урнатините.“

Јалчин го обвини Израел за уништување на 80 проценти од зградите во Газа, вклучувајќи болници, училишта и џамии, и раселување на 90 проценти од населението на енклавата. Тој тврди дека западните влади ги затвориле очите пред злосторствата поради влијанието на произраелските лобија.

„Овој геноцид повеќе не може да се крие“, рече тој. „Меѓународните институции не ја исполнуваат својата должност, додека многу западни престолнини остануваат заробеници на израелското лобирање“.

Апел до муслиманскиот свет

Обраќајќи се до пошироката муслиманска заедница, Јалчин повика на единство, предупредувајќи дека неединството и поделбата ќе им служат само на интересите на Израел.

„Застанете покрај вашите угнетени браќа и сестри. Ако не го сторите тоа, оние што денес ја напаѓаат Газа ќе ве таргетираат утре“, рече тој.