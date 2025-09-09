Британската Влада ја осуди „крајно ужасната“ ситуација во Појасот Газа, но рече дека не го смета она што се случува во Газа за геноцид.
Владата „не заклучи дека Израел дејствува со таа намера“, се вели во писмото од 1 септември, но објавено од медиумите вчера, во кое е цитиран Дејвид Лами кога сѐ уште беше министер за надворешни работи.
Неговото писмо дојде како одговор на Сара Чемпион, претседателката на Комитетот за меѓународен развој на британскиот Парламент, која побара одговори за тоа како британската политика за континуирано снабдување со делови за борбени авиони Ф-35, што индиректно се испраќани во Израел, е во согласност со нејзината меѓународна должност да спречи геноцид.
Лами, која сега е заменик-премиер и министер за правда по реконструкцијата на Кабинетот во петокот, рече дека Владата „внимателно го разгледала“ прашањето за геноцид.
Тоа означи промена во политиката на Велика Британија, која долго време се залагаше за тоа прашањето дали Израел извршил геноцид да биде прашање за судовите, а не прашање кое треба да го утврдат националните влади.
Хамиш Фалконер, министерот за Блискиот Исток, во мај изјави дека долгогодишен став на британската Влада е дека секое формално утврдување дали се случил геноцид е „прашање за надлежен суд, а не за влади или вонсудски тела“.
Сепак, во писмото, Лами рече дека проценката на Министерството за надворешни работи заклучила дека постапките на Израел не претставуваат геноцид.
Тоа дојде откако повеќе од 1.300 имиња од филмската индустрија, меѓу кои и добитници на наградите Оскар, БАФТА, Еми и Кан, вчера објавија ветување дека одбиваат да соработуваат со израелските филмски институции „вмешани во геноцидот и апартхејдот против палестинскиот народ“.
Премиерот Кир Стармер во јули соопшти дека Велика Британија ќе ја признае државата Палестина на Генералното собрание на Обединетите нации овој месец, освен ако Израел не преземе „суштински чекори“ за подобрување на ситуацијата во Газа и не се посвети на мировниот процес.
Сепак, Лами истакна дека и покрај заклучокот на Владата, постапките на Израел во Газа се „крајно ужасни“, додавајќи дека Израел „мора да направи многу повеќе за да ги спречи и олесни страдањата што ги предизвикува овој конфликт“.
Тој, исто така, истакна дека Министерството за надворешни работи извршило неколку проценки за прашањето на геноцид, вклучително и кога Владата одлучила да ги изземе деловите произведени во Велика Британија за авионот Ф-35 од суспендирањето на некои лиценци за извоз на оружје за Израел.
Во септември минатата година, британската Влада објави дека суспендира 30 од 350 лиценци за извоз на оружје за Израел по прегледот што откри „јасен ризик“ дека одреден дел од извозот би можел да се користи за извршување или помагање на сериозни прекршувања на меѓународното хуманитарно право.
Израел уби повеќе од 64.500 Палестинци во бруталната офанзива во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.