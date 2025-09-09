Британската Влада ја осуди „крајно ужасната“ ситуација во Појасот Газа, но рече дека не го смета она што се случува во Газа за геноцид.

Владата „не заклучи дека Израел дејствува со таа намера“, се вели во писмото од 1 септември, но објавено од медиумите вчера, во кое е цитиран Дејвид Лами кога сѐ уште беше министер за надворешни работи.

Неговото писмо дојде како одговор на Сара Чемпион, претседателката на Комитетот за меѓународен развој на британскиот Парламент, која побара одговори за тоа како британската политика за континуирано снабдување со делови за борбени авиони Ф-35, што индиректно се испраќани во Израел, е во согласност со нејзината меѓународна должност да спречи геноцид.

Лами, која сега е заменик-премиер и министер за правда по реконструкцијата на Кабинетот во петокот, рече дека Владата „внимателно го разгледала“ прашањето за геноцид.

Тоа означи промена во политиката на Велика Британија, која долго време се залагаше за тоа прашањето дали Израел извршил геноцид да биде прашање за судовите, а не прашање кое треба да го утврдат националните влади.

Хамиш Фалконер, министерот за Блискиот Исток, во мај изјави дека долгогодишен став на британската Влада е дека секое формално утврдување дали се случил геноцид е „прашање за надлежен суд, а не за влади или вонсудски тела“.

Сепак, во писмото, Лами рече дека проценката на Министерството за надворешни работи заклучила дека постапките на Израел не претставуваат геноцид.

Тоа дојде откако повеќе од 1.300 имиња од филмската индустрија, меѓу кои и добитници на наградите Оскар, БАФТА, Еми и Кан, вчера објавија ветување дека одбиваат да соработуваат со израелските филмски институции „вмешани во геноцидот и апартхејдот против палестинскиот народ“.