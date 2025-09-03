Москва во среда го негираше обвинувањето на американскиот претседател Доналд Трамп дека руските, кинеските и севернокорејските лидери заговараат против Вашингтон поради парадата одржана на плоштадот Тјенанмен во Пекинг.

„Сакам да кажам дека никој не правел заговор (против САД), никој не заговарал ништо, никакви заговори. Покрај тоа, никој не го имал ова на ум, никој од овие тројца лидери немал никакви“, изјави помошникот на рускиот претседател Јуриј Ушаков.

Изјавата следеше по парадата организирана од Кина по повод 80-годишнината од поразот на Јапонија во Втората светска војна, на која присуствуваа голем број странски лидери, вклучувајќи го рускиот претседател Владимир Путин, кинескиот претседател Си Џинпинг и севернокорејскиот лидер Ким Џонг-ун.