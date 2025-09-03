ПОЛИТИКА
2 мин читање
Москва ги негира обвинувањата на Трамп дека Кина, Северна Кореја и Русија прават заговор против САД
Можам да кажам дека сите разбираат каква улога играат САД, сегашната администрација на претседателот Трамп и претседателот Трамп лично во сегашната меѓународна ситуација, изјави помошникот на рускиот претседател Јуриј Ушаков
Москва ги негира обвинувањата на Трамп дека Кина, Северна Кореја и Русија прават заговор против САД
Изјавата следеше по парадата организирана од Кина по повод 80-годишнината од поразот на Јапонија во Втората светска војна / AP
3 септември 2025

Москва во среда го негираше обвинувањето на американскиот претседател Доналд Трамп дека руските, кинеските и севернокорејските лидери заговараат против Вашингтон поради парадата одржана на плоштадот Тјенанмен во Пекинг.

„Сакам да кажам дека никој не правел заговор (против САД), никој не заговарал ништо, никакви заговори. Покрај тоа, никој не го имал ова на ум, никој од овие тројца лидери немал никакви“, изјави помошникот на рускиот претседател Јуриј Ушаков.

Изјавата следеше по парадата организирана од Кина по повод 80-годишнината од поразот на Јапонија во Втората светска војна, на која присуствуваа голем број странски лидери, вклучувајќи го рускиот претседател Владимир Путин, кинескиот претседател Си Џинпинг и севернокорејскиот лидер Ким Џонг-ун.

Препорачано

Пекинг официјално го нарекува периодот од 1937 до 1945 година „Војна на отпор против јапонската агресија“ и го смета за клучен дел од пошироката „Светска антифашистичка војна“.

„Покрај тоа, можам да кажам дека сите разбираат каква улога играат САД, сегашната администрација на претседателот Трамп и претседателот Трамп лично во сегашната меѓународна ситуација“, рече Ушаков, додавајќи дека смета оти изјавите на Трамп „не биле без иронија“.

Еден ден претходно, Трамп ги обвини Путин, Си и Ким за заговор против САД во објава на својата социјална мрежа Вистина (Truth Social), истакнувајќи дека многу Американци ги загубиле животите во борбата на Кина за победа во Втората светска војна и изразувајќи надеж дека нивната храброст и жртва ќе бидат „со право почитувани и запаметени“.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us