Москва во среда го негираше обвинувањето на американскиот претседател Доналд Трамп дека руските, кинеските и севернокорејските лидери заговараат против Вашингтон поради парадата одржана на плоштадот Тјенанмен во Пекинг.
„Сакам да кажам дека никој не правел заговор (против САД), никој не заговарал ништо, никакви заговори. Покрај тоа, никој не го имал ова на ум, никој од овие тројца лидери немал никакви“, изјави помошникот на рускиот претседател Јуриј Ушаков.
Изјавата следеше по парадата организирана од Кина по повод 80-годишнината од поразот на Јапонија во Втората светска војна, на која присуствуваа голем број странски лидери, вклучувајќи го рускиот претседател Владимир Путин, кинескиот претседател Си Џинпинг и севернокорејскиот лидер Ким Џонг-ун.
Пекинг официјално го нарекува периодот од 1937 до 1945 година „Војна на отпор против јапонската агресија“ и го смета за клучен дел од пошироката „Светска антифашистичка војна“.
„Покрај тоа, можам да кажам дека сите разбираат каква улога играат САД, сегашната администрација на претседателот Трамп и претседателот Трамп лично во сегашната меѓународна ситуација“, рече Ушаков, додавајќи дека смета оти изјавите на Трамп „не биле без иронија“.
Еден ден претходно, Трамп ги обвини Путин, Си и Ким за заговор против САД во објава на својата социјална мрежа Вистина (Truth Social), истакнувајќи дека многу Американци ги загубиле животите во борбата на Кина за победа во Втората светска војна и изразувајќи надеж дека нивната храброст и жртва ќе бидат „со право почитувани и запаметени“.