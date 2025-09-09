РЕГИОН
1 мин читање
Хрватска: Демонстранти му рекоа на израелскиот министер Саар дека не е добредојден во Загреб
За време на средбата на Саар со хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ во Загреб, демонстрантите го скандираа слоганот „Слободна Палестина“ за поддршка на палестинскиот народ
Хрватска: Демонстранти му рекоа на израелскиот министер Саар дека не е добредојден во Загреб
Демонстрантите велат дека хрватската Влада не се дистанцирала од злосторствата извршени од Израел во Газа / AA
9 септември 2025

Неколку демонстранти се собраа во вторник за време на посетата на израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Моше Саар на Хрватска со транспарент на кој пишуваше „Воениот злосторник Саар не е добредојден. Следна станица - Хаг“.

За време на средбата на Саар со хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ во Загреб, демонстрантите го скандираа слоганот „Слободна Палестина“ за поддршка на палестинскиот народ и во спротивност со политиката на хрватската влада, за која веруваат дека не се дистанцирала од злосторствата извршени од Државата Израел во Газа.

Препорачано

Израелскиот министер ќе се сретне и со хрватскиот министер за надворешни работи Гордан Грлиќ Радман во Загреб.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us