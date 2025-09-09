Хрватска: Демонстранти му рекоа на израелскиот министер Саар дека не е добредојден во Загреб

За време на средбата на Саар со хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ во Загреб, демонстрантите го скандираа слоганот „Слободна Палестина“ за поддршка на палестинскиот народ