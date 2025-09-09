9 септември 2025
Неколку демонстранти се собраа во вторник за време на посетата на израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Моше Саар на Хрватска со транспарент на кој пишуваше „Воениот злосторник Саар не е добредојден. Следна станица - Хаг“.
За време на средбата на Саар со хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ во Загреб, демонстрантите го скандираа слоганот „Слободна Палестина“ за поддршка на палестинскиот народ и во спротивност со политиката на хрватската влада, за која веруваат дека не се дистанцирала од злосторствата извршени од Државата Израел во Газа.
Израелскиот министер ќе се сретне и со хрватскиот министер за надворешни работи Гордан Грлиќ Радман во Загреб.