18 август 2025

Претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, денес објави дека утре ќе се одржи уште еден состанок на 27-те земји-членки на ЕУ, каде што ќе се разговара за денешните разговори во Белата куќа меѓу украинскиот претседател Володимир Зеленски и американскиот претседател Доналд Трамп, со учество на европски лидери.

„Свикав видеоконференција на членовите на Европскиот совет за утре во 13 часот по централноевропско време, со цел да се анализираат денешните состаноци во Вашингтон за Украина“, рече Кошта на платформата Икс.

Тој истакна дека, заедно со САД, ЕУ ќе продолжи да работи за траен мир, кој, како што оцени, „ги штити виталните безбедносни интереси“ на Украина и Европа.

Одделни состаноци меѓу Зеленски и европските лидери се во тек во украинската амбасада во Вашингтон.

Зеленски ќе се сретне со американскиот претседател Доналд Трамп во Овалната соба подоцна денес.

Се очекува состанокот да започне околу 19:15 часот по средноевропско време.

Потоа, американскиот претседател ќе ги поздрави европските лидери во Белата куќа, а околу 21:00 часот ќе започнат разговорите во проширен формат.

