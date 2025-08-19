Американскиот државен секретар Марко Рубио изјави дека Вашингтон се координира со своите партнери за изградба на системот на безбедносни гаранции за Украина.

„Ќе работиме со нашите сојузници, патем, за да изградиме таква безбедносна гаранција. Работиме на тоа токму сега. Ќе продолжиме да работиме на тоа. И тоа ќе биде нешто што ќе мора да се воспостави по мировниот договор, за Украина да може да се чувствува безбедно во иднина, и ние ќе го координираме тоа“, рече Рубио.

Тој додаде дека иако многу земји се подготвени да обезбедат гаранции, самата Украина смета дека силната војска е најважната заштита за својата иднина.

„Ние повеќе не ѝ даваме оружје на Украина. Сега им продаваме оружје, а европските земји плаќаат за тоа преку НАТО. Тие го користат НАТО за да го купат оружјето и да го префрлат во Украина“, додаде тој.

Рубио, исто така, рече дека секој евентуален мировен договор меѓу Украина и Русија ќе бара „отстапки“ од двете страни, вклучително и потенцијално територијални, додека Вашингтон и неговите сојузници се координираат за долгорочни безбедносни гаранции за Киев.

„Во сите преговори за завршување на војна, или на кој било конфликт, ќе се бара од двете страни нешто да добијат, но и нешто да дадат. Во суштина, едната страна нема да добие 100%. Секоја страна ќе мора да направи некои отстапки. И очигледно, земјиштето или каде ќе ги повлечете тие граници - каде што војната ќе престане - ќе биде дел од тој разговор“, додаде тој.