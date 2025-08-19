ПОЛИТИКА
2 мин читање
Рубио: Работиме на безбедносните гаранции за Украина со нашите партнери
Тој додаде дека иако многу земји се подготвени да обезбедат гаранции, самата Украина смета дека силната војска е најважната заштита за својата иднина
Рубио: Работиме на безбедносните гаранции за Украина со нашите партнери
Рубио: Работиме на безбедносните гаранции за Украина со нашите партнери / Reuters
пред ден

Американскиот државен секретар Марко Рубио изјави дека Вашингтон се координира со своите партнери за изградба на системот на безбедносни гаранции за Украина.

„Ќе работиме со нашите сојузници, патем, за да изградиме таква безбедносна гаранција. Работиме на тоа токму сега. Ќе продолжиме да работиме на тоа. И тоа ќе биде нешто што ќе мора да се воспостави по мировниот договор, за Украина да може да се чувствува безбедно во иднина, и ние ќе го координираме тоа“, рече Рубио.

Тој додаде дека иако многу земји се подготвени да обезбедат гаранции, самата Украина смета дека силната војска е најважната заштита за својата иднина.

„Ние повеќе не ѝ даваме оружје на Украина. Сега им продаваме оружје, а европските земји плаќаат за тоа преку НАТО. Тие го користат НАТО за да го купат оружјето и да го префрлат во Украина“, додаде тој.

Рубио, исто така, рече дека секој евентуален мировен договор меѓу Украина и Русија ќе бара „отстапки“ од двете страни, вклучително и потенцијално територијални, додека Вашингтон и неговите сојузници се координираат за долгорочни безбедносни гаранции за Киев.

„Во сите преговори за завршување на војна, или на кој било конфликт, ќе се бара од двете страни нешто да добијат, но и нешто да дадат. Во суштина, едната страна нема да добие 100%. Секоја страна ќе мора да направи некои отстапки. И очигледно, земјиштето или каде ќе ги повлечете тие граници - каде што војната ќе престане - ќе биде дел од тој разговор“, додаде тој.

Препорачано

Забелешките на Рубио дојдоа по состанокот во Белата куќа во понеделник меѓу претседателот Доналд Трамп, украинскиот претседател Володимир Зеленски и европските лидери, меѓу кои британскиот премиер Кир Стармер, францускиот претседател Емануел Макрон, германскиот канцелар Олаф Шолц, италијанската премиерка Џорџија Мелони, финскиот претседател Александар Стаб и генералниот секретар на НАТО Марк Руте.

За време на разговорите, лидерите разговараа за плановите за безбедносни гаранции што би можеле да обезбедат заштита на Украина слична на рамката за колективна одбрана на НАТО.

Руте претходно истакна дека под водство на Велика Британија и Франција, група од 30 земји, вклучувајќи ги Јапонија и Австралија, работи на развој на безбедносни гаранции за Украина.

Средбата во понеделникот следеше по неодамнешниот самит на Трамп со рускиот претседател Владимир Путин на Алјаска и претходната контроверзна средба со Зеленски во февруари.

Европските лидери го искористија собирот за да се залагаат за прекин на огнот и силни безбедносни гаранции пред каков било мировен договор.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us