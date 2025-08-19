Во услови на израелски напади и блокада денес продолжува пуштањето на хуманитарна помош од воздух во Појасот Газа.
Воените транспортни авиони фрлаа пакети со помош што ги собираа стотици Палестинци западно од бегалскиот камп Нусејрат, во централниот дел на Газа.
Многу жители чекаа со часови под силното сонце, а дел од нив успеаја да стигнат до пакетите спуштени со падобрани.
Палестинското население, сепак, предупредува дека овие испораки не ги намалуваат гладот и страдањата, туку ја отсликуваат длабочината на хуманитарната катастрофа.
Хусам Фаракалах, палестинско дете што добило вода во шише, рекол дека пуштањата на хуманитарна помош од воздух ги понижуваат луѓето.
„Не сме жедни, туку сме гладни. Не сфаќајте ги погрешно настаните. Отворете ги граничните премини. Што правите вака? Не реформирате, туку уништувате повеќе. Плашете се од Бога. Како ќе му одговарате на Бога на судниот ден?“, рекол тој.
Израел уби речиси 61.900 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата и ја доведе до раб на глад.
Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.