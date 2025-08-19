Во услови на израелски напади и блокада денес продолжува пуштањето на хуманитарна помош од воздух во Појасот Газа.

Воените транспортни авиони фрлаа пакети со помош што ги собираа стотици Палестинци западно од бегалскиот камп Нусејрат, во централниот дел на Газа.

Многу жители чекаа со часови под силното сонце, а дел од нив успеаја да стигнат до пакетите спуштени со падобрани.

Палестинското население, сепак, предупредува дека овие испораки не ги намалуваат гладот и страдањата, туку ја отсликуваат длабочината на хуманитарната катастрофа.

Хусам Фаракалах, палестинско дете што добило вода во шише, рекол дека пуштањата на хуманитарна помош од воздух ги понижуваат луѓето.