ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Продолжува доставата на хуманитарна помош со падобрани во блокираната Газа
Воените транспортни авиони фрлаа пакети со помош што ги собираа стотици Палестинци западно од бегалскиот камп Нусејрат, во централниот дел на Газа
Продолжува доставата на хуманитарна помош со падобрани во блокираната Газа
Продолжува доставата на хуманитарна помош со падобрани во блокираната Газа / AP
пред ден

Во услови на израелски напади и блокада денес продолжува пуштањето на хуманитарна помош од воздух во Појасот Газа.

Воените транспортни авиони фрлаа пакети со помош што ги собираа стотици Палестинци западно од бегалскиот камп Нусејрат, во централниот дел на Газа.

Многу жители чекаа со часови под силното сонце, а дел од нив успеаја да стигнат до пакетите спуштени со падобрани.

Палестинското население, сепак, предупредува дека овие испораки не ги намалуваат гладот и страдањата, туку ја отсликуваат длабочината на хуманитарната катастрофа.

Хусам Фаракалах, палестинско дете што добило вода во шише, рекол дека пуштањата на хуманитарна помош од воздух ги понижуваат луѓето.

Препорачано

„Не сме жедни, туку сме гладни. Не сфаќајте ги погрешно настаните. Отворете ги граничните премини. Што правите вака? Не реформирате, туку уништувате повеќе. Плашете се од Бога. Како ќе му одговарате на Бога на судниот ден?“, рекол тој.

Израел уби речиси 61.900 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата и ја доведе до раб на глад.

Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.


Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us