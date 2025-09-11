Клубовите на европратеници „Патриоти за Европа“ и „Левица“ одделно покренаа иницијативи за ново гласање за недоверба на претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен.

Правото собрание на левицата, кое има 46 претставници, утрово објави дека собрала доволен број потписи за гласање за недоверба на фон дер Лајен.

Тие мораа да соберат минимум 72 потписи. Како причини ги наведоа потпишувањето на трговскиот договор со земјите од МЕРКОСУР, трговскиот договор со американскиот претседател Доналд Трамп и недостатокот на акција против израелската кампања во Газа.

„Таа одби да воведе строги санкции против геноцидот во Газа. Таа протурка деструктивни трговски договори како МЕРКОСУР без демократски мандат. Наметна штедење и социјални тешкотии на многумина, а им служеше на малкумина. И ја напушти еколошката транзиција во корист на корпоративниот профит. Нејзиното време помина. Таа мора да си оди“, рече Манон Обри, копретседател на левицата.

Патриотите за Европа вчера објавија дека ќе го сторат истото.

„Објавувам дека Патриотите за Европа ќе поднесат предлог за гласање недоверба на Урсула фон дер Лајен. Овој предлог ќе биде, пред сè, гласање доверба: за или против Европа на Урсула фон дер Лајен, за или против Европа на Емануел Макрон“, изјави во среда во Стразбур Џордан Бардела, претседател на крајнодесничарската парламентарна група.

Барањето за отповикување на претседателката на Европската комисија го потпишаа сите 85 претставници на Патриотите за Европа, третиот најголем клуб во Европскиот парламент, обвинувајќи ја фон дер Лајен за катастрофални трговски преговори.