ПОЛИТИКА
Крајната десница и левицата во ЕП бараат импичмент на Урсула фон дер Лајен
Таа одби да воведе строги санкции против геноцидот во Газа и ја напушти еколошката транзиција во корист на корпоративниот профит, нејзиното време помина, таа мора да си оди, рече Манон Обри, копретседател на левицата
Гласање за инпичмент на Германката имаше во јули, кога 175 пратеници гласаа за недоверба на шефицата на ЕК, а 360 беа против / Reuters
11 септември 2025

Клубовите на европратеници „Патриоти за Европа“ и „Левица“ одделно покренаа иницијативи за ново гласање за недоверба на претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен.

Правото собрание на левицата, кое има 46 претставници, утрово објави дека собрала доволен број потписи за гласање за недоверба на фон дер Лајен.

Тие мораа да соберат минимум 72 потписи. Како причини ги наведоа потпишувањето на трговскиот договор со земјите од МЕРКОСУР, трговскиот договор со американскиот претседател Доналд Трамп и недостатокот на акција против израелската кампања во Газа.

„Таа одби да воведе строги санкции против геноцидот во Газа. Таа протурка деструктивни трговски договори како МЕРКОСУР без демократски мандат. Наметна штедење и социјални тешкотии на многумина, а им служеше на малкумина. И ја напушти еколошката транзиција во корист на корпоративниот профит. Нејзиното време помина. Таа мора да си оди“, рече Манон Обри, копретседател на левицата.

Патриотите за Европа вчера објавија дека ќе го сторат истото.

„Објавувам дека Патриотите за Европа ќе поднесат предлог за гласање недоверба на Урсула фон дер Лајен. Овој предлог ќе биде, пред сè, гласање доверба: за или против Европа на Урсула фон дер Лајен, за или против Европа на Емануел Макрон“, изјави во среда во Стразбур Џордан Бардела, претседател на крајнодесничарската парламентарна група.

Барањето за отповикување на претседателката на Европската комисија го потпишаа сите 85 претставници на Патриотите за Европа, третиот најголем клуб во Европскиот парламент, обвинувајќи ја фон дер Лајен за катастрофални трговски преговори.

Препорачано

„Крајнодесничарското движење одразува расистички опсесии, гранични ѕидови, антиекологија и негирање на геноцидот во Газа. Левичарското движење е спротивно, засновано на социјални, еколошки и барања за човекови права. Нема спојување“, изјави францускиот европратеник Обри на прес-конференција во четврток во Стразбур.

Последната ваква иницијатива беше на дневен ред на сесијата на Европскиот парламент во јули, кога 175 пратеници гласаа за недоверба на Германката на чело на ЕУ, 360 од нив беа против, додека 18 беа воздржани.

Трговскиот договор со САД го подели десното крило во Европскиот парламент.

Во дискусијата по вчерашниот говорот на фон дер Лајен за состојбата на Унијата, трговскиот договор беше поддржан од централно-десничарската Европска народна партија, најбројната претставничка група, и десничарските европски конзервативци и реформисти, додека крајнодесничарскиот клуб Патриоти за Европа остро го критикуваше.

Друга крајнодесничарска европска група- Суверени нации претходно го нарече договорот лош и стратешки неуспех на Европа.

За гласање недоверба се потребни две третини од гласовите на претставниците.

