Претседателот на Венецуела Николас Мадуро изјави во четврток дека неговата земја е непробојна за странски сили, додека тензиите со САД ескалираа поради одлуката на претседателот Доналд Трамп да распореди воени средства во регионот на Карибите.

Зборувајќи на воена церемонија во Каракас, облечен во воена униформа, Мадуро директно се осврна на потенцијалната американска интервенција.

„Нема шанси да влезат во Венецуела“, рече тој, опишувајќи го тековниот притисок како зајакнување на неговата влада.

Мадуро ги окарактеризира неодамнешните акции на САД како опсада и вознемирување што ја крши Повелбата на ОН, тврдејќи дека мерките им се вратија како бумеранг на многумина.

„Денес, по 20 дена континуирана опсада, ние сме посилни од вчера. Имаме поголема национална и меѓународна поддршка“, рече тој.

Тој му се заблагодари на колумбискиот претседател Густаво Петро за наредбата за распоредување на 25.000 војници во регионот Кататумбо во Колумбија, опишувајќи го потегот како обединување на Венецуела и Колумбија за мир за заштита на нивните територии.

Извршната наредба на Трамп одобри обемни воени операции против латиноамериканските нарко-картели, што доведе до испраќање на поморска работна група во Карибите, вклучувајќи подморница и седум воени бродови.