Претседателот на Венецуела Николас Мадуро изјави во четврток дека неговата земја е непробојна за странски сили, додека тензиите со САД ескалираа поради одлуката на претседателот Доналд Трамп да распореди воени средства во регионот на Карибите.
Зборувајќи на воена церемонија во Каракас, облечен во воена униформа, Мадуро директно се осврна на потенцијалната американска интервенција.
„Нема шанси да влезат во Венецуела“, рече тој, опишувајќи го тековниот притисок како зајакнување на неговата влада.
Мадуро ги окарактеризира неодамнешните акции на САД како опсада и вознемирување што ја крши Повелбата на ОН, тврдејќи дека мерките им се вратија како бумеранг на многумина.
„Денес, по 20 дена континуирана опсада, ние сме посилни од вчера. Имаме поголема национална и меѓународна поддршка“, рече тој.
Тој му се заблагодари на колумбискиот претседател Густаво Петро за наредбата за распоредување на 25.000 војници во регионот Кататумбо во Колумбија, опишувајќи го потегот како обединување на Венецуела и Колумбија за мир за заштита на нивните територии.
Извршната наредба на Трамп одобри обемни воени операции против латиноамериканските нарко-картели, што доведе до испраќање на поморска работна група во Карибите, вклучувајќи подморница и седум воени бродови.
Воени претставници изјавија дека во регионот ќе бидат испратени и 4.000 маринци.
Мадуро, придружуван од министерот за одбрана Владимир Падрино Лопез и високи команданти, претходно овој месец вети дека ќе го брани суверенитетот на Венецуела, велејќи дека никаков „империјализам“ не може да ги допре јужноамериканските земји.
Американскиот Стејт департмент и Министерството за правда пред 20 дена објавија награда до 50 милиони долари за информации што ќе доведат до апсење или осуда на венецуелскиот претседател Николас Мадуро за наводно кршење на американските закони за наркотици.
Ова го дуплираше претходниот налог, утврден во јануари на 25 милиони долари.
Во соопштението се наведува дека венецуелскиот лидер е клучна фигура во картелот „Лос Солес“ повеќе од една деценија, криминална организација обвинета за шверц на големи количини дрога во САД.
На 25 јули, Министерството за финансии на САД го означи картелот како специјално означена глобална терористичка група, наведувајќи ја нејзината континуирана улога во меѓународната трговија со дрога.
„Од 2020 година, Мадуро ја задушува демократијата и цврсто се држи на власт во Венецуела. Тој тврдеше дека ги добил претседателските избори на 28 јули 2024 година, но не презентираше никакви докази дека всушност победил. Соединетите Американски Држави одбија да го признаат Мадуро како победник на изборите во 2024 година и не го признаваат како претседател на Венецуела“, се додава во соопштението.