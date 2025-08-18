РЕГИОН
1 мин читање
Македонските одбојкари изборија пласман на Европското првенство 2026
Избраниците на селекторот Јошко Миленкоски го освоија второто место во Ф-групата и како една од петте најдобро второпласирани селекции во квалификациите одат на ЕП 2026.
18 август 2025

Македонската одбојкарска репрезентација вчера во Скопје ја совлада Грузија и избори учество на Европското првенство 2026.

Македонците по четврти пат во низа ќе играат на континенталното првенство.

„Црвено-жолтите“ успеаја да дојдат до посакуваната убедлива победа над Грузијците со 3:0, по сетови 25:13, 25:16 и 25:17.

Избраниците на селекторот Јошко Миленкоски го освоија второто место во Ф-групата и како една од петте најдобро второпласирани селекции во квалификациите одат на ЕП 2026. 

ИЗВОР:TRT Balkan / агенции
