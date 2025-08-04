Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган му честиташе на британскиот премиер Стармер за неговите изјави за признавање на државата Палестина.

Во телефонскиот разговор, двајцата лидери разговараа за односите меѓу Туркије и Обединетото Кралство, како и за регионалните и глобалните прашања, соопшти турската Дирекција за комуникации.

Ердоган рече дека хуманитарната ситуација во Газа достигна критична точка и дека е должност на човештвото да оди подалеку од само изразување загриженост за настаните.