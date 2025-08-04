ПОЛИТИКА
Ердоган: Ги поздравувам изјавите на Стармер за признавање на Палестина
Ердоган рече дека хуманитарната ситуација во Газа достигна критична точка и дека е должност на човештвото да оди подалеку од само изразување загриженост за настаните
4 август 2025

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган му честиташе на британскиот премиер Стармер за неговите изјави за признавање на државата Палестина.

Во телефонскиот разговор, двајцата лидери разговараа за односите меѓу Туркије и Обединетото Кралство, како и за регионалните и глобалните прашања, соопшти турската Дирекција за комуникации.

Ердоган рече дека хуманитарната ситуација во Газа достигна критична точка и дека е должност на човештвото да оди подалеку од само изразување загриженост за настаните.

Тој ја нагласи важноста од преземање чекори за да се принуди Израел да се стреми кон прекин на огнот и решение со две држави.

„Турција континуирано испраќа хуманитарна помош во Газа, ги поддржува напорите на медијаторите за постигнување прекин на огнот во регионот и ги поддржува преговорите за прекин на огнот“, додаде Ердоган.

