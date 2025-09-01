Според медицински лица, најмалку 19 лица се убиени, а многу други се повредени од страна на израелската армија од раните утрински часови во понеделник.

Медицински извор за „Анадолија“ изјави дека четири лица, меѓу кои една бремена жена и две деца, се убиени, а неколку други се повредени во израелските напади врз домовите во бегалскиот камп Шати, северниот дел на градот Газа.

Израелски воени авиони ги таргетираа станбените области во градот Газа, при што загинаа девет лица на улицата Ал-Нафак и населбата Шеик Ридван.

Палестински брачен пар и нивниот син ги загубија животите кога израелската армија погоди станбена зграда во близина на медицинскиот комплекс Ал-Сахаба во градот Газа.

Израелската армија продолжи да детонира куќи во населбата Зејтун со разнесување роботи со стапици и стари воени возила поставени меѓу зградите, изјавија очевидци за Анадолија.

Во последните денови, голем број Палестинци се раселени од североисточниот град Газа во неговите западни области под силен израелски оган, откако Тел Авив во петокот го прогласи градот - дом на околу еден милион луѓе - за „опасна борбена зона“.