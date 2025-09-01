Според медицински лица, најмалку 19 лица се убиени, а многу други се повредени од страна на израелската армија од раните утрински часови во понеделник.
Медицински извор за „Анадолија“ изјави дека четири лица, меѓу кои една бремена жена и две деца, се убиени, а неколку други се повредени во израелските напади врз домовите во бегалскиот камп Шати, северниот дел на градот Газа.
Израелски воени авиони ги таргетираа станбените области во градот Газа, при што загинаа девет лица на улицата Ал-Нафак и населбата Шеик Ридван.
Палестински брачен пар и нивниот син ги загубија животите кога израелската армија погоди станбена зграда во близина на медицинскиот комплекс Ал-Сахаба во градот Газа.
Израелската армија продолжи да детонира куќи во населбата Зејтун со разнесување роботи со стапици и стари воени возила поставени меѓу зградите, изјавија очевидци за Анадолија.
Во последните денови, голем број Палестинци се раселени од североисточниот град Газа во неговите западни области под силен израелски оган, откако Тел Авив во петокот го прогласи градот - дом на околу еден милион луѓе - за „опасна борбена зона“.
На 8 август, израелскиот Кабинет за безбедност го одобри планот на премиерот Бенјамин Нетанјаху за постепено повторно окупирање на Газа, почнувајќи од градот Газа.
Во централниот дел од Газа, израелската армија гранатираше дом на палестинско семејство во бегалскиот камп Буреиџ, што резултираше со смрт на еден пар и нивната ќерка, соопштија медицински извори од болницата за маченици Ал-Акса.
Израелските авиони ги гаѓаа шаторите во кои се засолнувале раселените Палестинци во ѕидовите на Болницата за маченици Ал-Акса во близина на амбулантата во Деир ал-Балах, што резултираше со голем број повредени и материјална штета.
Израел уби речиси 63.500 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна против енклавата.