Во нападите на израелската армија во Појасот Газа од раните утрински часови загинаа 30 цивили, меѓу кои и деца, информираат медицински извори.

Пет членови на едно семејство се убиени во израелски напад насочен кон шатор во кој се сместени раселени Палестинци во бегалскиот камп Шати во западниот дел на градот Газа.

Четири други лица, меѓу кои и деца, беа убиени во друг напад врз шатор во близина на Исламскиот универзитет во Газа во истиот град.

Израелската армија гранатираше куќа во јужната населба Сабра, при што загинаа две деца, а други беа повредени.

Уште четворица Палестинци од истото семејство ги загубија животите, а други беа повредени откако израелската армија погоди зграда во која се сместени раселени лица во населбата Зејтун, во југоисточниот дел на градот Газа. Нападот, исто така, предизвикал пожар во зградата.

Во централниот дел од Газа, осум Палестинци беа убиени од израелски оган во близина на точка за дистрибуција на помош во северниот бегалски камп Нусејрат, соопшти болницата Ал-Авда.