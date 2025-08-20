ВОЈНА ВО ГАЗА
Повеќе деца загинаа во најновите брутални израелски напади врз Газа
Палестинска жена и нејзините две деца, од кои едното е мало дете, беа убиени во израелски напад врз нивната куќа во бегалски камп во Кан Јунис
20 август 2025

Во нападите на израелската армија во Појасот Газа од раните утрински часови загинаа 30 цивили, меѓу кои и деца, информираат медицински извори.

Пет членови на едно семејство се убиени во израелски напад насочен кон шатор во кој се сместени раселени Палестинци во бегалскиот камп Шати во западниот дел на градот Газа.

Четири други лица, меѓу кои и деца, беа убиени во друг напад врз шатор во близина на Исламскиот универзитет во Газа во истиот град.

Израелската армија гранатираше куќа во јужната населба Сабра, при што загинаа две деца, а други беа повредени.

Уште четворица Палестинци од истото семејство ги загубија животите, а други беа повредени откако израелската армија погоди зграда во која се сместени раселени лица во населбата Зејтун, во југоисточниот дел на градот Газа. Нападот, исто така, предизвикал пожар во зградата.

Во централниот дел од Газа, осум Палестинци беа убиени од израелски оган во близина на точка за дистрибуција на помош во северниот бегалски камп Нусејрат, соопшти болницата Ал-Авда.

Уште пет лица, меѓу кои и едно дете, беа убиени, а други беа повредени кога израелски воени авиони нападнаа неколку куќи во бегалскиот камп.

Палестинска жена и нејзините две деца, од кои едното е мало дете, беа убиени во израелски напад врз нивната куќа во бегалски камп во Кан Јунис.

Израелски авиони погодија шатор во Ал-Маваси, Кан Јунис, при што беа повредени 12 лица.

Израел уби повеќе од 62.000 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради војната против енклавата.

