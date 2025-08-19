Претседателката на Европскиот парламент, Роберта Мецола, изјави дека вчерашниот состанок во Вашингтон меѓу американскиот претседател Доналд Трамп, украинскиот претседател Владимир Зеленски и лидерите на ЕУ би можел да означи „пресвртница“ на патот кон мир во Украина.
„Вчерашниот важен состанок во Вашингтон би можел да биде пресвртница за патот кон мир во Украина, што сите го посакувавме и за што работевме“, напиша Мецола на платформата X.
Таа ги поврза дискусиите со претходната средба на Алјаска меѓу американскиот претседател Трамп и рускиот претседател Путин, велејќи дека заедничкиот ангажман сега значи дека „шансата за вистински мир сега е реална. Тешка, но не и невозможна“.
Мецола нагласи дека ЕУ „во својата суштина е проект за мир“ и ќе продолжи да се стреми кон него.
„Премногу добро ја знаеме цената на војната“, рече таа, но предупреди дека секој мировен договор мора да се темели врз цврсти гаранции за идната безбедност на Киев.
„Вистинскиот мир мора да се гради врз силни безбедносни гаранции за Украина за да трае, а не едноставно да се одложува за поголема војна во иднина“, додаде таа.
Повторувајќи го принципот на ЕУ „ништо за Украина без Украина“, Мецола нагласи дека Киев мора да остане во водечка улога во сите преговори.
„Знаеме дека Украина која не е поддржана, која нема сила да ги одврати оние што би сакале да ја земат сосила, нема да биде во позиција да го пронајде тој недостижен мир“, рече таа.
„Ова е она што Европа го кажува од првиот ден. Затоа стоиме со Украина. Затоа Европа ќе продолжи да ја игра својата улога“, додаде таа.
Трамп по состанокот во Белата куќа рече дека разговарале за безбедносните гаранции за Украина.
Во објавата на социјалните мрежи доцна синоќа Трамп рече дека го повикал Путин и дека почнал да организира средба меѓу рускиот лидер и Зеленски, по што ќе следува трилатерален состанок меѓу тројцата претседатели.