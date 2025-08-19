ПОЛИТИКА
2 мин читање
Мецола: Состанокот во Вашингтон може да биде пресвртница за мирот во Украина
„Вчерашниот важен состанок во Вашингтон би можел да биде пресвртница за патот кон мир во Украина, што сите го посакувавме и за што работевме“, објави Мецола
Мецола: Состанокот во Вашингтон може да биде пресвртница за мирот во Украина
Состанокот во Вашингтон би можел да биде пресвртница за мирот во Украина / Reuters
пред 18 часа

Претседателката на Европскиот парламент, Роберта Мецола, изјави дека вчерашниот состанок во Вашингтон меѓу американскиот претседател Доналд Трамп, украинскиот претседател Владимир Зеленски и лидерите на ЕУ би можел да означи „пресвртница“ на патот кон мир во Украина.

„Вчерашниот важен состанок во Вашингтон би можел да биде пресвртница за патот кон мир во Украина, што сите го посакувавме и за што работевме“, напиша Мецола на платформата X.

Таа ги поврза дискусиите со претходната средба на Алјаска меѓу американскиот претседател Трамп и рускиот претседател Путин, велејќи дека заедничкиот ангажман сега значи дека „шансата за вистински мир сега е реална. Тешка, но не и невозможна“.

Мецола нагласи дека ЕУ „во својата суштина е проект за мир“ и ќе продолжи да се стреми кон него.

„Премногу добро ја знаеме цената на војната“, рече таа, но предупреди дека секој мировен договор мора да се темели врз цврсти гаранции за идната безбедност на Киев.

„Вистинскиот мир мора да се гради врз силни безбедносни гаранции за Украина за да трае, а не едноставно да се одложува за поголема војна во иднина“, додаде таа.

Препорачано

Повторувајќи го принципот на ЕУ „ништо за Украина без Украина“, Мецола нагласи дека Киев мора да остане во водечка улога во сите преговори.

„Знаеме дека Украина која не е поддржана, која нема сила да ги одврати оние што би сакале да ја земат сосила, нема да биде во позиција да го пронајде тој недостижен мир“, рече таа.

„Ова е она што Европа го кажува од првиот ден. Затоа стоиме со Украина. Затоа Европа ќе продолжи да ја игра својата улога“, додаде таа.

Трамп по состанокот во Белата куќа рече дека разговарале за безбедносните гаранции за Украина.

Во објавата на социјалните мрежи доцна синоќа Трамп рече дека го повикал Путин и дека почнал да организира средба меѓу рускиот лидер и Зеленски, по што ќе следува трилатерален состанок меѓу тројцата претседатели.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us