Претседателката на Европскиот парламент, Роберта Мецола, изјави дека вчерашниот состанок во Вашингтон меѓу американскиот претседател Доналд Трамп, украинскиот претседател Владимир Зеленски и лидерите на ЕУ би можел да означи „пресвртница“ на патот кон мир во Украина.

„Вчерашниот важен состанок во Вашингтон би можел да биде пресвртница за патот кон мир во Украина, што сите го посакувавме и за што работевме“, напиша Мецола на платформата X.

Таа ги поврза дискусиите со претходната средба на Алјаска меѓу американскиот претседател Трамп и рускиот претседател Путин, велејќи дека заедничкиот ангажман сега значи дека „шансата за вистински мир сега е реална. Тешка, но не и невозможна“.

Мецола нагласи дека ЕУ „во својата суштина е проект за мир“ и ќе продолжи да се стреми кон него.

„Премногу добро ја знаеме цената на војната“, рече таа, но предупреди дека секој мировен договор мора да се темели врз цврсти гаранции за идната безбедност на Киев.

„Вистинскиот мир мора да се гради врз силни безбедносни гаранции за Украина за да трае, а не едноставно да се одложува за поголема војна во иднина“, додаде таа.