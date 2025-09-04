Илјадници луѓе во јужниот италијански град Катанија маршираа во знак на поддршка на Палестинците и на Глобалната флотила Сумуд, која тргна од Шпанија кон Газа со цел да ја пробие израелската блокада, известува Анадолу.

Илјадници се собраа во пристаништето Катанија, во источна Сицилија, собирно место за бродовите коишто ќе ѝ се приклучат на Глобалната флотила Сумуд од Италија. Оттука тие маршираа кон центарот на градот, мавтајќи со палестински знамиња и држејќи транспаренти со пароли за поддршка на Палестина и флотилата.

Палестинските поддржувачи маршираа низ Катанија, завршувајќи на местото на митингот организиран на плоштадот Федерико ди Свевија.

За време на маршот, демонстрантите извикуваа слогани како „Слобода за Палестина“, „Нашите градови со Палестина“, „Стоп на геноцидот“, „Ослободете ја Палестина од реката до морето“ и „Интифада“, протестирајќи против нападите и блокадата на Газа од страна на Израел.

Зборовите „Газа, доаѓаме“ беа проектирани на екран на просторот на кој се одржа митингот.

Еден од организаторите на маршот, член на студентските колективи, во својот говор рече дека 15.000 луѓе учествувале на маршот.