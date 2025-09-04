ПОЛИТИКА
3 мин читање
Марш во Италија за поддршка на Палестина и Глобалната флотила Сумуд
Илјадници се собраа во пристаништето Катанија, во источна Сицилија, собирно место за бродовите коишто ќе ѝ се приклучат на Глобалната флотила Сумуд од Италија
Марш во Италија за поддршка на Палестина и Глобалната флотила Сумуд
Марш во Италија за поддршка на Палестина и Глобалната флотила Сумуд / AA
4 септември 2025

Илјадници луѓе во јужниот италијански град Катанија маршираа во знак на поддршка на Палестинците и на Глобалната флотила Сумуд, која тргна од Шпанија кон Газа со цел да ја пробие израелската блокада, известува Анадолу.

Илјадници се собраа во пристаништето Катанија, во источна Сицилија, собирно место за бродовите коишто ќе ѝ се приклучат на Глобалната флотила Сумуд од Италија. Оттука тие маршираа кон центарот на градот, мавтајќи со палестински знамиња и држејќи транспаренти со пароли за поддршка на Палестина и флотилата.

Палестинските поддржувачи маршираа низ Катанија, завршувајќи на местото на митингот организиран на плоштадот Федерико ди Свевија.

За време на маршот, демонстрантите извикуваа слогани како „Слобода за Палестина“, „Нашите градови со Палестина“, „Стоп на геноцидот“, „Ослободете ја Палестина од реката до морето“ и „Интифада“, протестирајќи против нападите и блокадата на Газа од страна на Израел.

Зборовите „Газа, доаѓаме“ беа проектирани на екран на просторот на кој се одржа митингот.

Еден од организаторите на маршот, член на студентските колективи, во својот говор рече дека 15.000 луѓе учествувале на маршот.

Препорачано

Еден активист изјави: „Правиме многу малку. Треба да направиме повеќе за да го спречиме овој геноцид.“

Друг активист, нагласувајќи ја важноста на Глобалната флотила Сумуд, рече: „Нашите срца чукаат со нашите пријатели кои ќе тргнат од ова пристаниште и кои се движат од разни медитерански пристаништа за да ја пробијат блокадата на Газа и да им донесат помош на оние кои денес останаа гладни и жедни во Палестина. Им испраќаме порака за солидарност. Нашата порака во исто време е и дека ќе се бориме. Денес организиравме извонредни демонстрации. Утре ќе се вратиме на нашите работни места, училишта, универзитети и секојдневни рутини. Можеби на тој начин сакаат да го вратат тоа во нормала, но не може да има враќање во нормала кога десетици илјади луѓе се убиваат.“

Се очекува бродовите од пристаништата во источна Сицилија што ќе се приклучат на Глобалната флотила Сумуд од Италија да ги завршат подготовките до недела, 7 септември, да се сретнат со оние што тргнаа во неделата од Барселона, Шпанија, и заедно да продолжат кон Газа.

Глобална флотила Сумуд

Бродовите кои припаѓаат на меѓународната флотила за цивилна помош, Глобалната флотила Сумуд, формирана со поддршка на повеќе од 44 земји со цел изразување солидарност со Палестина и пробивање на израелската блокада, испловија од Барселона, Шпанија, кон Газа на 31 август. Истиот ден, неколку бродови што носеа вкупно 300 тони помош од Џенова, Италија, испловија во Медитеранот за да се приклучат на Глобалната флотила Сумуд.

Сумуд, што на арапски значи „решителност“ или „непоколеблива решителност“, меѓу палестинскиот народ еволуираше во концепт кој го опишува угнетувањето и отпорот по Шестдневната војна од 1967 година. Сумуд ја означува потребата Палестинците да останат на своите земји, да го зачуваат палестинскиот идентитет и култура и да бараат начини да се спротивстават на окупацијата и да изградат алтернативни институции преку ненасилна граѓанска непослушност. Во Палестина се користат маслиново дрво и бремена селска жена за да се прикаже овој концепт.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us