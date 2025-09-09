Туркије денес го осуди нападот на Израел врз преговарачката делегација на Хамас во Доха, главниот град на Катар.

Таргетирањето на преговарачката делегација на Хамас додека се одржуваат преговорите за прекин на огнот покажува дека цел на Израел не е да постигне мир, туку да ја продолжи војната, соопшти Министерството за надворешни работи на Туркије во соопштението објавено на турската платформа за социјални медиуми NSosyal.

Понатаму во соопштението се нагласува: „Со овој напад, Катар, кој има улога на посредник во преговорите за прекин на огнот, сега е додаден на списокот на земји таргетирани од Израел во регионот. Ова претставува јасен доказ за експанзионистичката политика на Израел во регионот и неговото усвојување на тероризмот како државна политика.“