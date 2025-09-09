ВОЈНА ВО ГАЗА
9 септември 2025

Туркије денес го осуди нападот на Израел врз преговарачката делегација на Хамас во Доха, главниот град на Катар.

Таргетирањето на преговарачката делегација на Хамас додека се одржуваат преговорите за прекин на огнот покажува дека цел на Израел не е да постигне мир, туку да ја продолжи војната, соопшти Министерството за надворешни работи на Туркије во соопштението објавено на турската платформа за социјални медиуми NSosyal.

Понатаму во соопштението се нагласува: „Со овој напад, Катар, кој има улога на посредник во преговорите за прекин на огнот, сега е додаден на списокот на земји таргетирани од Израел во регионот. Ова претставува јасен доказ за експанзионистичката политика на Израел во регионот и неговото усвојување на тероризмот како државна политика.“

„Ние стоиме покрај Катар по овој грозоморен напад насочен кон неговиот суверенитет и безбедност“, се вели во соопштението.

Туркије уште еднаш ја повика меѓународната заедница да изврши притисок врз Израел да ја запре својата тековна агресија врз Палестина и регионот, се нагласува во соопштението.

Израелската војска денес соопшти дека извела обид за атентат на високи лидери на Хамас во Доха, Катар, по извештаите за неколку експлозии во градот. Извор од Хамас за Ал Џезира изјави дека нападот се случил додека делегацијата била на состанок за разговори за предлогот за прекин на огнот за Газа, поддржан од САД.

