Светската здравствена организација (СЗО) го повтори својот апел за безбеден и одржлив пристап до храна и лекови во Појасот Газа, предупредувајќи дека гладот го заострува грипот на територијата.
Шефот на СЗО, Тедрос Аданом Гебрејесус, изјави дека агенцијата доставила витални прехранбени залихи во болницата „Ал Насер“, вклучувајќи 4.900 единици формула за бебиња и високопротеинска формула и 2.000 состојки за хранење.
„Овие залихи се од витално значење за предвремено родените и хоспитализирани новороденчиња кои не можат да се дојат поради медицински состојби, како и за пациенти на кои им е потребна специјализирана нутритивна поддршка“, рече Тедрос на американската компанија за социјални медиуми X.
Тој нагласи дека хуманитарните испораки не смеат да останат изолирани интервенции, туку да бидат дел од поширок, континуиран животен појас за цивилите заробени во конфликтот.
„Продолжуваме да повикуваме на зголемен, одржлив и безбеден пристап до храна и лекови во Газа“, рече тој, предупредувајќи дека здравствениот систем не може да се справи без редовни канали за снабдување.
ОН и хуманитарните агенции постојано алармираат поради зголемената неухранетост кај децата и колапсот на основните здравствени услуги во Газа, каде што болниците се соочуваат со сериозен недостиг на лекови, храна и гориво.
„Најдобриот лек е мирот“, додаде Тедрос.
Израел уби повеќе од 63.000 луѓе во Газа од октомври 2023 година, оштети или уништи повеќето згради во енклавата и предизвика повеќекратни миграции. Глобален мониторинг за глад вели дека делови од енклавата сега страдаат од глад.