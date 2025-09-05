Светската здравствена организација (СЗО) го повтори својот апел за безбеден и одржлив пристап до храна и лекови во Појасот Газа, предупредувајќи дека гладот ​​го заострува грипот на територијата.

Шефот на СЗО, Тедрос Аданом Гебрејесус, изјави дека агенцијата доставила витални прехранбени залихи во болницата „Ал Насер“, вклучувајќи 4.900 единици формула за бебиња и високопротеинска формула и 2.000 состојки за хранење.

„Овие залихи се од витално значење за предвремено родените и хоспитализирани новороденчиња кои не можат да се дојат поради медицински состојби, како и за пациенти на кои им е потребна специјализирана нутритивна поддршка“, рече Тедрос на американската компанија за социјални медиуми X.

Тој нагласи дека хуманитарните испораки не смеат да останат изолирани интервенции, туку да бидат дел од поширок, континуиран животен појас за цивилите заробени во конфликтот.