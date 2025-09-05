ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
СЗО: Безбеден и одржлив пристап до помош, гладот ​​во Газа се продлабочува
Шефот на СЗО, Тедрос Аданом Гебрејесус, изјави дека агенцијата доставила витални прехранбени залихи во болницата „Ал Насер“, вклучувајќи 4.900 единици формула за бебиња и високопротеинска формула и 2.000 состојки за хранење
СЗО: Безбеден и одржлив пристап до помош, гладот ​​во Газа се продлабочува
СЗО повикува на безбеден и одржлив пристап до помош во Газа / Reuters
5 септември 2025

Светската здравствена организација (СЗО) го повтори својот апел за безбеден и одржлив пристап до храна и лекови во Појасот Газа, предупредувајќи дека гладот ​​го заострува грипот на територијата.

Шефот на СЗО, Тедрос Аданом Гебрејесус, изјави дека агенцијата доставила витални прехранбени залихи во болницата „Ал Насер“, вклучувајќи 4.900 единици формула за бебиња и високопротеинска формула и 2.000 состојки за хранење.

„Овие залихи се од витално значење за предвремено родените и хоспитализирани новороденчиња кои не можат да се дојат поради медицински состојби, како и за пациенти на кои им е потребна специјализирана нутритивна поддршка“, рече Тедрос на американската компанија за социјални медиуми X.

Тој нагласи дека хуманитарните испораки не смеат да останат изолирани интервенции, туку да бидат дел од поширок, континуиран животен појас за цивилите заробени во конфликтот.

Препорачано

„Продолжуваме да повикуваме на зголемен, одржлив и безбеден пристап до храна и лекови во Газа“, рече тој, предупредувајќи дека здравствениот систем не може да се справи без редовни канали за снабдување.

ОН и хуманитарните агенции постојано алармираат поради зголемената неухранетост кај децата и колапсот на основните здравствени услуги во Газа, каде што болниците се соочуваат со сериозен недостиг на лекови, храна и гориво.

„Најдобриот лек е мирот“, додаде Тедрос.

Израел уби повеќе од 63.000 луѓе во Газа од октомври 2023 година, оштети или уништи повеќето згради во енклавата и предизвика повеќекратни миграции. Глобален мониторинг за глад вели дека делови од енклавата сега страдаат од глад.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us