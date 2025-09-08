Група пропалестински демонстранти во понеделник го окупираа лобито на канцеларијата на Би-Би-Си во Манчестер, обвинувајќи го радиодифузерот дека е „соучество“ во геноцидот на Израел во Газа.
Членови на „Youth Demand“, пропалестинска група за солидарност, спроведоа акција, насочена кон Би-Би-Си, окупирајќи го лобито на канцеларијата на радиодифузерот во Манчестер, додека некои други стоеја надвор со транспаренти кои скандираа.
Фотографијата што ја сподели групата на американската компанија за социјални медиуми X, прикажува пет активисти во лобито со палестински знамиња и знаци, а еден транспарент гласи: „Престанете да го вооружувате Израел“.
„Би-Би-Си е соучесник во геноцид. Палестинците се гладуваат и убиваат, додека Би-Би-Си не известува за воените злосторства на Израел“, рече групата на X.
Уште шест Палестинци, меѓу кои и две деца, починаа од глад и тешка неухранетост во Појасот Газа, кој е под блокада на Израел, во последните 24 часа, соопшти Министерството за здравство во понеделник.
Израел уби повеќе од 64.000 Палестинци во брутална офанзива во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид во Меѓународниот суд на правдата за својата војна против енклавата.