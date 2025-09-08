ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Активисти ја окупираа канцеларијата на Би-Би-Си во протест против геноцидот во Газа
„Палестинците се гладуваат и убиваат, додека Би-Би-Си не известува за воените злосторства на Израел“, вели групата „Youth Demand“
Активисти ја окупираа канцеларијата на Би-Би-Си во протест против геноцидот во Газа
Активисти ја окупираа канцеларијата на Би-Би-Си во протест против геноцидот во Газа / AA
8 септември 2025

Група пропалестински демонстранти во понеделник го окупираа лобито на канцеларијата на Би-Би-Си во Манчестер, обвинувајќи го радиодифузерот дека е „соучество“ во геноцидот на Израел во Газа.

Членови на „Youth Demand“, пропалестинска група за солидарност, спроведоа акција, насочена кон Би-Би-Си, окупирајќи го лобито на канцеларијата на радиодифузерот во Манчестер, додека некои други стоеја надвор со транспаренти кои скандираа.

Фотографијата што ја сподели групата на американската компанија за социјални медиуми X, прикажува пет активисти во лобито со палестински знамиња и знаци, а еден транспарент гласи: „Престанете да го вооружувате Израел“.

„Би-Би-Си е соучесник во геноцид. Палестинците се гладуваат и убиваат, додека Би-Би-Си не известува за воените злосторства на Израел“, рече групата на X.

Препорачано

Уште шест Палестинци, меѓу кои и две деца, починаа од глад и тешка неухранетост во Појасот Газа, кој е под блокада на Израел, во последните 24 часа, соопшти Министерството за здравство во понеделник.

Израел уби повеќе од 64.000 Палестинци во брутална офанзива во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид во Меѓународниот суд на правдата за својата војна против енклавата.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us