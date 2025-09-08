Група пропалестински демонстранти во понеделник го окупираа лобито на канцеларијата на Би-Би-Си во Манчестер, обвинувајќи го радиодифузерот дека е „соучество“ во геноцидот на Израел во Газа.

Членови на „Youth Demand“, пропалестинска група за солидарност, спроведоа акција, насочена кон Би-Би-Си, окупирајќи го лобито на канцеларијата на радиодифузерот во Манчестер, додека некои други стоеја надвор со транспаренти кои скандираа.

Фотографијата што ја сподели групата на американската компанија за социјални медиуми X, прикажува пет активисти во лобито со палестински знамиња и знаци, а еден транспарент гласи: „Престанете да го вооружувате Израел“.

„Би-Би-Си е соучесник во геноцид. Палестинците се гладуваат и убиваат, додека Би-Би-Си не известува за воените злосторства на Израел“, рече групата на X.