Вековен граничен спор меѓу Тајланд и Камбоџа минатата недела се разгоре во смртоносни судири, со ракетни напади, воздушни напади и нагазни мини, при што загинаа цивили од двете страни на границата, а илјадници беа раселени.

Борбите го достигнаа врвот непосредно пред да биде постигнат прекин на огнот со посредство на лидерот на Малезија, Анвар Ибрахим, а со кој се бараше од двете страни да ги повлечат трупите и да прифатат меѓународен мониторинг.

Многумина се сомневаат дека задкулисните проблеми го поттикнуваат сегашниот спор.

Од расколот меѓу владејачките семејства на Тајланд и Камбоџа, Шинаватра и Хун, до промената на динамиката во перењето пари и измамничките операции долж границата се причини кои дополнително ги зголемуваат тензиите, смета Патиња Амбуел, тајландско-американски аналитичар.

Таксин Шинаватра, поранешен премиер на Тајланд и татко на вршителот на должноста премиер Паетонгтарн Шинаватра (којa беше суспендиран по протечен телефонски разговор со поранешниот премиер на Камбоџа, Хун Сен), долго време одржува блиски врски со Хун Сен, чиј син Хун Манет сега ја води Камбоџа.

Се чини дека тоа пријателство неодамна се распадна, а тој прекин е она што експертите го наведуваат како главен фактор во сегашното разгорување на конфликтот.

Доказите за последиците го вклучуваат протечениот телефонски повик помеѓу Хун Сен и Паетонгтарн, во кој таа наводно понудила да дејствува против тајландски воен офицер по барање на камбоџанскиот лидер.

Таксин наводно го сметал протекувањето како предавство.

„Никогаш не замислував дека некој толку близок може да дејствува на овој начин“.

Сепак, и Хун Сен се чувствува предаден од поранешниот тајландски лидер.

Додека двете страни се обвинуваат меѓусебно за предавство, многумина во Тајланд, вклучително и високи функционери, сметаат дека изјавите на Паетонгтарн се на граница на предавство.

Се чини дека се појавуваат повеќе фактори кои придонесуваат за конфликтот помеѓу двајца некогаш пријателски соседи.

Вознемирувачки казина, „центри за измами“?

Меѓу потенцијалните извори на конфликт е планот на Тајланд да отвори казина и „центри за забава“ во близина на камбоџанската граница, нешто што можеби го налутило Хун Сен, вели Амбуел.

Во моментов, има казина веднаш преку тајландската граница во Камбоџа, кои ги посетуваат особено Тајланѓани и Кинези. Ова би значело губење на приходи за Камбоџа, како и губење на профитабилни операции за перење пари, додава таа.

Прашањето за парите секогаш предизвикува поделби во секој конфликт, според неа. Предлогот на Тајланд за отворање бизниси со казина може да го налути Хун Сен, бидејќи сомнителните финансиски активности од Тајланд повеќе нема да треба да се прелеваат низ камбоџанските казина за перење пари, а да не зборуваме за губењето на огромните приходи од казината.

Дополнително, растечкиот притисок врз тајландската влада да се справи со центрите за онлајн измами, проблем не само за Бангкок, туку и за меѓународната заедница, може да придонесе за пресметката, додава Амбуел.

Во овие центри за измами, криминалните банди принудуваат илјадници луѓе да вршат онлајн и телефонски измами, генерирајќи милијарди долари годишно, според ОН.

Во март, Тајланд, кој е снабдувач на електрична енергија и интернет за некои од овие операции, предводеше акција против неколку центри.

Зголемените националистички чувства од двете страни исто така може да ги разгорат тензиите.