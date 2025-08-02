Вековен граничен спор меѓу Тајланд и Камбоџа минатата недела се разгоре во смртоносни судири, со ракетни напади, воздушни напади и нагазни мини, при што загинаа цивили од двете страни на границата, а илјадници беа раселени.
Борбите го достигнаа врвот непосредно пред да биде постигнат прекин на огнот со посредство на лидерот на Малезија, Анвар Ибрахим, а со кој се бараше од двете страни да ги повлечат трупите и да прифатат меѓународен мониторинг.
Многумина се сомневаат дека задкулисните проблеми го поттикнуваат сегашниот спор.
Од расколот меѓу владејачките семејства на Тајланд и Камбоџа, Шинаватра и Хун, до промената на динамиката во перењето пари и измамничките операции долж границата се причини кои дополнително ги зголемуваат тензиите, смета Патиња Амбуел, тајландско-американски аналитичар.
Таксин Шинаватра, поранешен премиер на Тајланд и татко на вршителот на должноста премиер Паетонгтарн Шинаватра (којa беше суспендиран по протечен телефонски разговор со поранешниот премиер на Камбоџа, Хун Сен), долго време одржува блиски врски со Хун Сен, чиј син Хун Манет сега ја води Камбоџа.
Се чини дека тоа пријателство неодамна се распадна, а тој прекин е она што експертите го наведуваат како главен фактор во сегашното разгорување на конфликтот.
Доказите за последиците го вклучуваат протечениот телефонски повик помеѓу Хун Сен и Паетонгтарн, во кој таа наводно понудила да дејствува против тајландски воен офицер по барање на камбоџанскиот лидер.
Таксин наводно го сметал протекувањето како предавство.
„Никогаш не замислував дека некој толку близок може да дејствува на овој начин“.
Сепак, и Хун Сен се чувствува предаден од поранешниот тајландски лидер.
Додека двете страни се обвинуваат меѓусебно за предавство, многумина во Тајланд, вклучително и високи функционери, сметаат дека изјавите на Паетонгтарн се на граница на предавство.
Се чини дека се појавуваат повеќе фактори кои придонесуваат за конфликтот помеѓу двајца некогаш пријателски соседи.
Вознемирувачки казина, „центри за измами“?
Меѓу потенцијалните извори на конфликт е планот на Тајланд да отвори казина и „центри за забава“ во близина на камбоџанската граница, нешто што можеби го налутило Хун Сен, вели Амбуел.
Во моментов, има казина веднаш преку тајландската граница во Камбоџа, кои ги посетуваат особено Тајланѓани и Кинези. Ова би значело губење на приходи за Камбоџа, како и губење на профитабилни операции за перење пари, додава таа.
Прашањето за парите секогаш предизвикува поделби во секој конфликт, според неа. Предлогот на Тајланд за отворање бизниси со казина може да го налути Хун Сен, бидејќи сомнителните финансиски активности од Тајланд повеќе нема да треба да се прелеваат низ камбоџанските казина за перење пари, а да не зборуваме за губењето на огромните приходи од казината.
Дополнително, растечкиот притисок врз тајландската влада да се справи со центрите за онлајн измами, проблем не само за Бангкок, туку и за меѓународната заедница, може да придонесе за пресметката, додава Амбуел.
Во овие центри за измами, криминалните банди принудуваат илјадници луѓе да вршат онлајн и телефонски измами, генерирајќи милијарди долари годишно, според ОН.
Во март, Тајланд, кој е снабдувач на електрична енергија и интернет за некои од овие операции, предводеше акција против неколку центри.
Зголемените националистички чувства од двете страни исто така може да ги разгорат тензиите.
Амбуел се осврнува на можноста дека Хун Сен можеби се обидува да поттикне некакви националистички чувства за да помогне во задушувањето на каква било потенцијална опозиција на владата на неговиот син и веројатната желба на тајландската армија да го зголеми национализмот за да ги потисне повиците за воена реформа.
Иако Тајланѓаните имаат свое корумпирано раководство, според некои гласини, непопуларниот премиер на Камбоџа, Хун Манет, „создал ситуација за да го одвлече вниманието на земјата од неговиот социо-економски неуспех“, вели Амбуел.
Спор за „храмот“ стар еден век
Иако некои западни медиуми го поврзуваат конфликтот со соперништвото меѓу САД и Кина, корените на спорот меѓу Камбоџа и Тајланд се враќаат на француско-сијамските договори од 1904 и 1907 година, кои ја дефинираа границата помеѓу тогашниот Сијам и француска Индокина, според Ден Штајнбок, водечки економист и политички аналитичар за политиката на Кина и Јужна Азија.
Сијам се однесува на денешен Тајланд, додека француска Индокина ги опфаќа денешен Виетнам, Лаос и Камбоџа.
Како и многу од меѓународните граници во светот, тајландско-камбоџанската граница ја исцртале колонијалните западни сили без оглед на домородното население и нивните социјални, економски или културни обележја, вклучувајќи ги и местата на нивните антички храмови како Преах Вихар.
„Токму овие колонијални наследства го засенуваат сегашниот конфликт“, вели Штајнбок за TРТ Ворлд.
Преах Вихар моментално се наоѓа во Камбоџа, но Тајланд тврди дека храмот треба да биде дел од нејзината територија.
Надвор од Преах Вихар, неколку други области се исто така спорни, според Амбуел.
Во 1959 година, Камбоџа го отвори прашањето за храмот пред Меѓународниот суд на правдата, кој пресуди во корист на Камбоџа во 1962 година.
Политичкиот статус на два други храма: Ангкор Ват и Прасат Та Моан Том (што значи „Голем храм на дедо кокошка“), исто така останува извор на жестоки несогласувања.
„Граничните тензии продолжуваат, особено откако Камбоџа аплицираше за статус на светско наследство за Преах Вихер“, вели Амбуел за TРТ Ворлд.
Ангкор Ват се наоѓа во Камбоџа во близина на границата со Тајланд, додека Прасат Та Моан Том се наоѓа во Тајланд, во близина на границата со Камбоџа.
Зошто сега?
Според Штајнбок, од администрацијата на Бајден, Вашингтон сè повеќе ја прикажува Азија, особено Југоисточна Азија, во „термини на победа-пораз во стилот на Студената војна“, почнувајќи со военото вртење на САД кон регионот пред повеќе од една деценија.
Тој вели дека самиот термин „Азија“ е заменет со „Индо-пацифички“.
„Кога економиите се борат, а геополитиката се надвиснува над мирниот развој, конфликтите поврзани со наследството напредуваат. Ова беше случај за време на Студената војна, што некои сили би сакале да го триумфираат и денес“, вели Штајнбок, осврнувајќи се на можната вмешаност на САД и додавајќи дека и Тајланд и Камбоџа се меѓу петте најголеми нации погодени од царините на Трамп.
Во тој процес, многу конфликти поврзани со колонијалното наследство во Азија се редефинирани како да се дел од ова ново соперништво, вклучително и граничното триење меѓу Тајланд и Камбоџа, како да може да се одвои од своето француско колонијално минато, додава тој.
Додека Југоисточна Азија и Кина во моментов работат кон стабилност преку разговорите за Кодексот на однесување меѓу АСЕАН и Кина, Штајнбок вели дека надворешни сили како САД ги поткопуваат напорите на регионот кон економска интеграција, фаворизирајќи ја геополитиката на раздорот пред соработката.
Извор: ТРТ Ворлд