Тајланд и Камбоџа постигнаа договор регионалниот блок на АСЕАН да има улога на набљудувач во спроведувањето на примирјето меѓу двете земји, изјави денес вршителот на должноста министер за одбрана на Тајланд, Натафон Наркпанит.

Како што беше објавено, по состанокот во Малезија со неговиот камбоџански колега Тео Сеих, двете земји се согласија да ги задржат отворени комуникациските канали и да користат билатерални механизми за решавање на споровите, објавува Ројтерс.

„За време на состанокот во Малезија, земјите се согласија да утврдат насоки за решавање на граничните спорови, да ја вратат довербата меѓу воените сили и да спроведат мерки за минимизирање на тензиите и заштита на цивилите“, рече Наркпанит.

Министрите за одбрана на Тајланд и Камбоџа започнаа разговори во малезискиот воен штаб во Куала Лумпур, со цел да постигнат траен прекин на непријателствата по петдневниот воен конфликт што заврши со безусловно примирје кон крајот на јули.