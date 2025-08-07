ПОЛИТИКА
Тајланд и Камбоџа се согласија АСЕАН да го надгледува примирјето
На состанокот во Малезија земјите се согласија да утврдат насоки за решавање на граничните спорови, да ја вратат довербата меѓу воените сили и да ги минимизираат тензиите и заштитат цивилите, изјави министерот за одбрана на Тајланд
Во петдневните судири што избувнаа минатиот месец загинаа најмалку 43 лица, а повеќе од 300.000 луѓе беа раселени од двете страни на границата / AP
Тајланд и Камбоџа постигнаа договор регионалниот блок на АСЕАН да има улога на набљудувач во спроведувањето на примирјето меѓу двете земји, изјави денес вршителот на должноста министер за одбрана на Тајланд, Натафон Наркпанит.

Како што беше објавено, по состанокот во Малезија со неговиот камбоџански колега Тео Сеих, двете земји се согласија да ги задржат отворени комуникациските канали и да користат билатерални механизми за решавање на споровите, објавува Ројтерс.

„За време на состанокот во Малезија, земјите се согласија да утврдат насоки за решавање на граничните спорови, да ја вратат довербата меѓу воените сили и да спроведат мерки за минимизирање на тензиите и заштита на цивилите“, рече Наркпанит.

Министрите за одбрана на Тајланд и Камбоџа започнаа разговори во малезискиот воен штаб во Куала Лумпур, со цел да постигнат траен прекин на непријателствата по петдневниот воен конфликт што заврши со безусловно примирје кон крајот на јули.

Судирите што избувнаа минатиот месец ги забележаа најтешките борби за повеќе од една деценија, вклучувајќи артилериски оган и воздушни напади, при што загинаа најмалку 43 лица, а повеќе од 300.000 луѓе беа раселени од двете страни на границата.

Директните преговори меѓу лидерите на Камбоџа и Тајланд се одржаа дури откако американскиот претседател Доналд Трамп се закани дека ќе ги прекине трговските преговори доколку не се обезбеди мир.

Тајланд и Камбоџа со децении се расправаат околу сè уште недефинираната граница долга 817 километри, која првпат беше мапирана во 1907 година додека Камбоџа беше под француска колонијална власт.

