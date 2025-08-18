Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, денес избегна директен одговор на прашањето на новинар во Овалната соба на Белата куќа, каде што се сретна со американскиот претседател Доналд Трамп, „дали ќе испрати уште повеќе луѓе во смрт или е подготвен да ги прецрта границите“.

„Ви благодарам за прашањето“, рече Зеленски и повтори дека неговата земја мора да најде дипломатски начин да ја заврши војната, изразувајќи подготвеност да учествува на трилатерален состанок со Трамп и Путин, објавува „Њујорк тајмс“.

Потоа Зеленски рече дека осумнаесетмесечно дете е убиено во денешниот руски напад врз Харков, нагласувајќи ја потребата од запирање на војната преку дипломатски средства.

Трамп, пак, е оптимист дека Европа и САД можат да постигнат договор за безбедносни гаранции за Украина.