Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, денес избегна директен одговор на прашањето на новинар во Овалната соба на Белата куќа, каде што се сретна со американскиот претседател Доналд Трамп, „дали ќе испрати уште повеќе луѓе во смрт или е подготвен да ги прецрта границите“.
„Ви благодарам за прашањето“, рече Зеленски и повтори дека неговата земја мора да најде дипломатски начин да ја заврши војната, изразувајќи подготвеност да учествува на трилатерален состанок со Трамп и Путин, објавува „Њујорк тајмс“.
Потоа Зеленски рече дека осумнаесетмесечно дете е убиено во денешниот руски напад врз Харков, нагласувајќи ја потребата од запирање на војната преку дипломатски средства.
Трамп, пак, е оптимист дека Европа и САД можат да постигнат договор за безбедносни гаранции за Украина.
„Оптимист сум дека колективно можеме да постигнеме договор што би спречил каква било идна агресија врз Украина, а всушност мислам дека нема да има“, рече тој по средбата со Зеленски со мкога заминаа на состанок со други европски лидери во Белата куќа.
Трамп претходно изрази верување дека може да обезбеди заедничка средба со Путин и Зеленски ако денешните состаноци во Белата куќа „одат добро“.
„Постои разумна шанса да се заврши војната преку таков трилатерален состанок“, рече американскиот претседател.
Тој исто така изјави дека прекинот на огнот во Украина не е неопходен за преговори за завршување на војната.