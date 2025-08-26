Најмалку 20 Палестинци се убиени денес од оган на израелската армија врз Појасот Газа, соопштија медицински извори, јавува Анадолу.

Медицински лица за Анадолу изјавија дека израелските напади биле насочени кон домовите и шаторите на цивилите во кои се засолнети раселените Палестинци во енклавата.

Израел уби повеќе од 62.700 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.