Најмалку 18 Палестинци беа убиени, а десетици други беа ранети во новите израелски напади низ разорениот од војната Појас Газа од вторник зори, објави палестинската официјална новинска агенција Вафа.
Во Кан Јунис, двајца Палестинци, вклучувајќи едно мало девојче, беа убиени кога израелските сили нападнаа шатор во кој се засолнувале раселени семејства во близина на Универзитетскиот колеџ.
Уште четворица Палестинци беа убиени, а неколку други беа ранети по израелското бомбардирање на шатор за раселени лица во ал-Маваси, западно од Кан Јунис.
Во Деир ал-Балах во централна Газа, болницата за маченици Ал-Акса објави дека примила пет тела и повеќе повредени лица по нападот врз шатор за раселени лица во областа ал-Баса.
Уште пет лица беа убиени кога израелските сили ги таргетираа цивилите во близина на местото Кисуфим југоисточно од Деир ал-Балах, соопшти подоцна болницата.
Во градот Газа, две тела и 53 ранети беа донесени во медицинскиот комплекс Шифа откако израелското гранатирање ги погоди толпите што чекаа помош во областа Зиким северозападно од Беит Лахија, во северниот дел од енклавата.
Израел уби повеќе од 62.000 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со тужба за геноцид во Меѓународниот суд на правдата за својата војна против енклавата.