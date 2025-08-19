Најмалку 18 Палестинци беа убиени, а десетици други беа ранети во новите израелски напади низ разорениот од војната Појас Газа од вторник зори, објави палестинската официјална новинска агенција Вафа.

Во Кан Јунис, двајца Палестинци, вклучувајќи едно мало девојче, беа убиени кога израелските сили нападнаа шатор во кој се засолнувале раселени семејства во близина на Универзитетскиот колеџ.

Уште четворица Палестинци беа убиени, а неколку други беа ранети по израелското бомбардирање на шатор за раселени лица во ал-Маваси, западно од Кан Јунис.

Во Деир ал-Балах во централна Газа, болницата за маченици Ал-Акса објави дека примила пет тела и повеќе повредени лица по нападот врз шатор за раселени лица во областа ал-Баса.

Уште пет лица беа убиени кога израелските сили ги таргетираа цивилите во близина на местото Кисуфим југоисточно од Деир ал-Балах, соопшти подоцна болницата.