Министерот за надворешни и европски работи на Република Хрватска, Гордан Грлиќ Радман, за време на неговата официјална посета на Сирија изјави дека Хрватска е подготвена да отвори амбасада во главниот град Дамаск, нагласувајќи ја важноста од обновувањето на дипломатските односи во она што го нарече клучен историски момент за Сирија.

Во Дамаск, Радман се сретна со својот сириски колега Асад Хасан ал Шајбани во Тишринската палата, по што одржаа заедничка прес-конференција.

„Хрватска е подготвена да отвори амбасада во Дамаск и ние ќе работиме на тоа со нашите сириски партнери“, рече Радман на конференцијата.

Радман, исто така, истакна дека Хрватска ги поздравува напорите насочени кон стабилизирање на Сирија и го гледа укинувањето на американските и европските санкции како позитивен чекор кон обновата на земјата разурната од војна.

„Го поддржуваме сеопфатниот процес на стабилизација и реконструкција на Сирија. Искрено се надеваме дека сирискиот народ успешно ќе ги надмине предизвиците и ќе ја обнови земјата“, додаде тој.

Тој, исто така, потсети на помошта што Хрватска им ја дава на сириските бегалци во Јордан, наведувајќи дека се горди на оваа хуманитарна поддршка.