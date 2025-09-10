РЕГИОН
2 мин читање
Грлиќ Радман во посета на Сирија: Хрватска е подготвена да отвори амбасада во Дамаск
Радман, исто така, истакна дека Хрватска ги поздравува напорите насочени кон стабилизирање на Сирија и го гледа укинувањето на американските и европските санкции како позитивен чекор кон обновата на земјата разурната од војна
Грлиќ Радман во посета на Сирија: Хрватска е подготвена да отвори амбасада во Дамаск
Посочувајќи го искуството на Хрватска во повоената обнова, Шајбани изјави дека ова искуство може да биде корисно за Сирија / AA
10 септември 2025

Министерот за надворешни и европски работи на Република Хрватска, Гордан Грлиќ Радман, за време на неговата официјална посета на Сирија изјави дека Хрватска е подготвена да отвори амбасада во главниот град Дамаск, нагласувајќи ја важноста од обновувањето на дипломатските односи во она што го нарече клучен историски момент за Сирија.

Во Дамаск, Радман се сретна со својот сириски колега Асад Хасан ал Шајбани во Тишринската палата, по што одржаа заедничка прес-конференција.

„Хрватска е подготвена да отвори амбасада во Дамаск и ние ќе работиме на тоа со нашите сириски партнери“, рече Радман на конференцијата.

Радман, исто така, истакна дека Хрватска ги поздравува напорите насочени кон стабилизирање на Сирија и го гледа укинувањето на американските и европските санкции како позитивен чекор кон обновата на земјата разурната од војна.

„Го поддржуваме сеопфатниот процес на стабилизација и реконструкција на Сирија. Искрено се надеваме дека сирискиот народ успешно ќе ги надмине предизвиците и ќе ја обнови земјата“, додаде тој.

Тој, исто така, потсети на помошта што Хрватска им ја дава на сириските бегалци во Јордан, наведувајќи дека се горди на оваа хуманитарна поддршка.

Препорачано

Од друга страна, шефот на сириската дипломатија, Шајбани, рече дека денешниот состанок го означи почетокот на нова фаза во односите меѓу Сирија и Хрватска, засновани на меѓусебно почитување.

Тој најави дека Сирија, по укинувањето на одредени меѓународни ограничувања, ќе работи на конкретни форми на соработка со меѓународните партнери.

Посочувајќи го искуството на Хрватска во повоената обнова, Шајбани изјави дека ова искуство може да биде корисно за Сирија.

Зборувајќи за моменталната безбедносна состојба, Шајбани ги осуди израелските напади на сириска територија, нарекувајќи ги јасно кршење на меѓународното право и апелираше до меѓународната заедница да го повика Израел на одговорност.

Денешната средба беше оценета како важен чекор кон нормализација на односите меѓу Хрватска и Сирија, но и кон пошироко вклучување на Сирија во меѓународните текови по години изолација.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us