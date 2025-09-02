Белгија ќе ја признае Палестина како држава на Генералното собрание на ОН во Њујорк подоцна овој месец, објави белгискиот министер за надворешни работи Максим Прево во понеделник.

Во изјава на социјалната платформа X, Прево рече дека Белгија ќе им се придружи на другите земји во признавањето на палестинската државност, а воедно ќе усвои пакет санкции против Израел.

„Се воведуваат строги санкции врз израелската влада. Секој антисемитизам или глорификација на тероризмот од страна на поддржувачите на Хамас исто така ќе биде построго осуден“, напиша тој.

Прево нагласи дека чекорите имаат за цел да го почитуваат меѓународното право, а не да ги казнуваат израелските граѓани.

Одлуката на Белгија доаѓа во време кога неколку земји, вклучувајќи ги Франција, Велика Британија, Канада и Австралија, објавија слични планови за признавање на Палестина за време на Генералното собрание, приклучувајќи се кон 147 земји кои веќе го сторија тоа. Генералното собрание започнува на 9 септември.