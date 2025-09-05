Во опколената Газа, каде што е во тек геноцид, Израел продолжува да ја прикрива вистината и да ги убива гласниците.
Во вторник, израелската војска уби уште двајца палестински новинари - Расми Џихад Салем и Еман Ал-Замли - кои сега се дел од растечкиот список на новинари убиени, во она што се смета за најсмртоносен конфликт во светот за медиумските работници.
Палестинските власти велат дека Салем, кој работел за компанијата „Манара Медиа“, бил убиен од Израел во напад на улицата Абу ал-Амин во близина на плоштадот Ал-Џала во градот Газа.
Дополнително, северно од градот Кан Јунис, се вели дека Израел употребил дрон за да ја убие новинарката Ал-Замли додека носела вода за пиење во близина на населбата Хамад Сити.
Според пребројувањето на Ал Џезира, Израел убил 274 палестински новинари во Газа од октомври 2023 година - со исклучок на Салем и Ал-Замли - чии имиња ги објави во најновото видео.
Израел им забрани на меѓународните медиуми да известуваат за неговиот геноцид, додека организираат тури за новинари од сојузничките земји.
Новинарските куќи наместо тоа во голема мера се потпираат на палестинските новинари во Газа - како и на жителите - за да му покажат на светот што се случува таму.
Израел често ги доведува во прашање припадностите на палестинските новинари кои известуваат за ужасите на геноцидот, но не им дозволува на странците да влезат.
Медиумските аналитичари сугерираат дека додека Израел се обидува да спроведе медиумско затемнување во Газа, неговите напори остануваат неоспорени од многу западни медиумски организации и новинари, кои не успеаја да ги поддржат своите палестински колеги.
Иан Вилијамс, претседател на Здружението на странски новинари (ФПA), за TРТ Ворлд изјави: „Израел би сакал медиумско затемнување, но е заглавен бидејќи големата црна дупка на југоисточниот агол на Медитеранот е многу очигледна и тешко се пропушта. Секое варварство од страна на Израел го еродира неговиот заостанат кредибилитет кај остатокот од светот“.
Вилијамс ги критикува странските медиуми, особено од западните земји, за тоа што не ја сфаќаат сериозно тешката положба на палестинските новинари, наведувајќи дека не треба да им се верува со „сериозни прашања“.
Тој вели: „Веќе не може да има извинувања. Секој новинар што не е навреден од ова најново злосторство треба да биде ограничен на известување за свадби, погреби и мода, а не да му се верува за никакви сериозни прашања.
А што се однесува до тешката положба на новинарите - нивната судбина е неразделно поврзана со народот на Газа“.
Нетанјаху е аморален со нијанси на мегаломанија
Геноцидот во Газа е исто така рангиран како најсмртоносен конфликт за новинарите во модерната историја. Израел убил повеќе новинари во Газа отколку во Граѓанската војна во САД, двете светски војни, Виетнамската војна, Корејската војна, војните во поранешна Југославија и војната во Авганистан по 11 септември, заедно.
Во август, кога Израел уби најмалку пет новинари во двоен ракетен напад врз болницата Ал-Шифа во Газа, тој предизвика глобален бес, поттикнувајќи го да шири лажна приказна дека погодил камера поставена од Хамас.
Тврдењето брзо беше демантирано од новинската агенција Ројтерс, која изјави дека камерата му припаѓала на нејзиниот новинар. Израел уби најмалку 20 лица. Меѓу нив беа пет новинари, вклучувајќи го Мохамед Салама, снимател на Ал Џезира, Хусам Ал-Масри, кој бил соработник на Ројтерс, Маријам Абу Дага, која соработувала со Асошиејтед Прес и други медиуми во текот на геноцидот, и фриленсер- новинарите Моат Абу Таха и Ахмед Абу Азиз.
Недели пред овој масакр, Израел го уби еден од најпопуларните новинари во Газа - добитникот на Пулицерова награда Анас Ал-Шариф - лажно тврдејќи дека е член на групата на отпорот.
Според сведоците, дописникот на Ал Џезира Мохамед Крејкех, снимателите Ибрахим Захер и Мохамед Нуфал, фриленсерот Момен Алива и фриленсерот новинар Мохамед ал-Халиди, заедно со Ал-Шариф, биле во шатор во близина на влезот на болницата Ал-Шифа кога Израел ги бомбардирал и ги убивал.
„Ако овие зборови допрат до вас... Израел успеа да ме убие“, рече Ал-Шариф во писмо напишано на 6 април, неколку месеци пред неговото убиство, кое го објавија неговите колеги на неговиот X профил.
Вилијамс од ФПA вели: „[Израелскиот премиер Бенјамин] Нетанјаху е аморален со нијанси на мегаломанија, но дури и тој знае дека по убиството на Ал-Шариф пред две недели, ова отиде предалеку. Но тоа испраќа јасна порака до медиумите насекаде, а не само до сите новинари кои го презедоа ризикот да дојдат во Газа ако Израел им дозволи.“
Тој додава: „Тоа поставува - да употребам еден од омилените зборови на израелското лоби - „загрижувачки“ прашања. Дали го направија тоа со однапред знаење на Нетанјаху и на врвните луѓе кои повеќе не се грижат за светските реакции, или владата на Нетанјаху ја изгубила целата контрола врз фанатиците и убијците во ИДФ, исто како што ја има изгубено врз доселениците вооружени од државата на Западниот Брег?
По убиствата на новинарите, вели тој, „уште еднаш, многу од западните медиуми покажуваат вознемирувачки недостаток на звучен бес и подготвеност да прифатат израелски изговори“.
Ова е шема
Сара Куда, директорка на Блискиот Исток и Северна Африка (МEНA) во Комитетот за заштита на новинарите (ЦПЈ), истакнува шема што Израел ја следи кога ги таргетира палестинските новинари.
Таа за TРТ Ворлд изјави дека израелската кампања за замолчување на новинарите започнува со клевети, закани, а потоа и со атентат врз нив.
„Исто како што видовме со Анас Ал-Шариф, тој беше клеветен, му се закануваа, а потоа беше цел и убиен“, објаснува таа.
Ал Џезира го ангажираше Ал-Шариф во декември 2023 година откако неговите снимки од израелските напади во Џабалија станаа вирални. Израел неосновано го обвини професионалниот снимател за членство во Хамас.
Куда наведува дека август е меѓу најсмртоносните месеци за новинарите насекаде во светот.
„Откако ЦПJ започна да ја документира својата историја, војната во Газа е најсмртоносна за новинарите. Но самиот август е меѓу најсмртоносните, бидејќи за помалку од три недели, 11 новинари беа убиени, неколку беа ранети. Ова е голема бројка“, вели Куда, додавајќи дека шемата станува норма.
„Ова не се жртви, не е единствен инцидент. Ова е шема што ја гледаме и се плашиме дека оваа шема ќе стане норма“, предупредува Кудах.
Извор: ТРТ Ворлд