Во опколената Газа, каде што е во тек геноцид, Израел продолжува да ја прикрива вистината и да ги убива гласниците.

Во вторник, израелската војска уби уште двајца палестински новинари - Расми Џихад Салем и Еман Ал-Замли - кои сега се дел од растечкиот список на новинари убиени, во она што се смета за најсмртоносен конфликт во светот за медиумските работници.

Палестинските власти велат дека Салем, кој работел за компанијата „Манара Медиа“, бил убиен од Израел во напад на улицата Абу ал-Амин во близина на плоштадот Ал-Џала во градот Газа.

Дополнително, северно од градот Кан Јунис, се вели дека Израел употребил дрон за да ја убие новинарката Ал-Замли додека носела вода за пиење во близина на населбата Хамад Сити.

Според пребројувањето на Ал Џезира, Израел убил 274 палестински новинари во Газа од октомври 2023 година - со исклучок на Салем и Ал-Замли - чии имиња ги објави во најновото видео.

Израел им забрани на меѓународните медиуми да известуваат за неговиот геноцид, додека организираат тури за новинари од сојузничките земји.

Новинарските куќи наместо тоа во голема мера се потпираат на палестинските новинари во Газа - како и на жителите - за да му покажат на светот што се случува таму.

Израел често ги доведува во прашање припадностите на палестинските новинари кои известуваат за ужасите на геноцидот, но не им дозволува на странците да влезат.

Медиумските аналитичари сугерираат дека додека Израел се обидува да спроведе медиумско затемнување во Газа, неговите напори остануваат неоспорени од многу западни медиумски организации и новинари, кои не успеаја да ги поддржат своите палестински колеги.

Иан Вилијамс, претседател на Здружението на странски новинари (ФПA), за TРТ Ворлд изјави: „Израел би сакал медиумско затемнување, но е заглавен бидејќи големата црна дупка на југоисточниот агол на Медитеранот е многу очигледна и тешко се пропушта. Секое варварство од страна на Израел го еродира неговиот заостанат кредибилитет кај остатокот од светот“.

Вилијамс ги критикува странските медиуми, особено од западните земји, за тоа што не ја сфаќаат сериозно тешката положба на палестинските новинари, наведувајќи дека не треба да им се верува со „сериозни прашања“.

Тој вели: „Веќе не може да има извинувања. Секој новинар што не е навреден од ова најново злосторство треба да биде ограничен на известување за свадби, погреби и мода, а не да му се верува за никакви сериозни прашања.

А што се однесува до тешката положба на новинарите - нивната судбина е неразделно поврзана со народот на Газа“.

Нетанјаху е аморален со нијанси на мегаломанија

Геноцидот во Газа е исто така рангиран како најсмртоносен конфликт за новинарите во модерната историја. Израел убил повеќе новинари во Газа отколку во Граѓанската војна во САД, двете светски војни, Виетнамската војна, Корејската војна, војните во поранешна Југославија и војната во Авганистан по 11 септември, заедно.

Во август, кога Израел уби најмалку пет новинари во двоен ракетен напад врз болницата Ал-Шифа во Газа, тој предизвика глобален бес, поттикнувајќи го да шири лажна приказна дека погодил камера поставена од Хамас.

Тврдењето брзо беше демантирано од новинската агенција Ројтерс, која изјави дека камерата му припаѓала на нејзиниот новинар. Израел уби најмалку 20 лица. Меѓу нив беа пет новинари, вклучувајќи го Мохамед Салама, снимател на Ал Џезира, Хусам Ал-Масри, кој бил соработник на Ројтерс, Маријам Абу Дага, која соработувала со Асошиејтед Прес и други медиуми во текот на геноцидот, и фриленсер- новинарите Моат Абу Таха и Ахмед Абу Азиз.