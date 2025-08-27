ПОЛИТИКА
1 мин читање
Бил Гејтс се сретна со Трамп за глобалното јавно здравје
Претходно овој месец, Фондацијата Гејтс објави дека ќе издвои 2,5 милијарди долари до 2030 година за решавање на запоставените области на истражување и развој на здравјето на жените на глобално ниво
Бил Гејтс се сретна со Трамп за глобалното јавно здравје
Бил Гејтс се сретна со Трамп во Белата куќа за да разговараат за глобалното здравје / AA
27 август 2025

Kоосновачот на „Мајкрософт“, Бил Гејтс, се сретна со американскиот претседател Доналд Трамп вчера попладне во Белата куќа, јавува Анадолу.

„Ен-би-си њуз“ соопшти дека висок функционер на Белата куќа го потврдил закажаниот состанок, додека портпаролот на Гејтс истакна дека дискусијата се фокусирала на „важноста на американските глобални здравствени програми и здравствените истражувања што се неопходни за спасување животи, заштита на здравјето на Американците и зачувување на американското лидерство во светот“.

Претходно овој месец, Фондацијата Гејтс објави дека ќе издвои 2,5 милијарди долари до 2030 година за решавање на запоставените области на истражување и развој на здравјето на жените на глобално ниво.

Белата куќа јавно не ја потврди средбата, а Гејтс не објави лична изјава.

