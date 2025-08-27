Kоосновачот на „Мајкрософт“, Бил Гејтс, се сретна со американскиот претседател Доналд Трамп вчера попладне во Белата куќа, јавува Анадолу.
„Ен-би-си њуз“ соопшти дека висок функционер на Белата куќа го потврдил закажаниот состанок, додека портпаролот на Гејтс истакна дека дискусијата се фокусирала на „важноста на американските глобални здравствени програми и здравствените истражувања што се неопходни за спасување животи, заштита на здравјето на Американците и зачувување на американското лидерство во светот“.
Претходно овој месец, Фондацијата Гејтс објави дека ќе издвои 2,5 милијарди долари до 2030 година за решавање на запоставените области на истражување и развој на здравјето на жените на глобално ниво.
Белата куќа јавно не ја потврди средбата, а Гејтс не објави лична изјава.