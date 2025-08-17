Македонските пештерски цркви и натаму се малку истражени, а се верува дека ги има околу 50 низ целата територија. Најбројни се покрај брегот на Охридското Езеро, a првите фрескоживописи во овие сакрални објекти, сместени во природни карпести пештери, се насликани во 13 век.

Ако минувате покрај познатите манастири во Струга и Охрид може лесно да не ги забележите овие затскриени цркви, до кои најчесто води тежок терен со искачување по скали или ридови.

Според достапните истражувања, пештерските цркви се поврзуваат со испосничкото верско движење во средниот век, кога поединечни монаси или мали монашки групи ги создавале овие цркви далеку во природата за да пронајдат душевен мир и својот живот да го поминат на најскромен можен начин.