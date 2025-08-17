РЕГИОН
1 мин читање
Мистеријата на пештерските цркви покрај Охридското Езеро
Ако минувате покрај познатите манастири во Струга и Охрид може лесно да не ги забележите овие затскриени цркви, до кои најчесто води тежок терен со искачување по скали или ридови.
Мистеријата на пештерските цркви покрај Охридското Езеро / TRT Balkan
17 август 2025

Македонските пештерски цркви и натаму се малку истражени, а се верува дека ги има околу 50 низ целата територија. Најбројни се покрај брегот на Охридското Езеро, a првите фрескоживописи во овие сакрални објекти, сместени во природни карпести пештери, се насликани во 13 век.

Ако минувате покрај познатите манастири во Струга и Охрид може лесно да не ги забележите овие затскриени цркви, до кои најчесто води тежок терен со искачување по скали или ридови.

Според достапните истражувања, пештерските цркви се поврзуваат со испосничкото верско движење во средниот век, кога поединечни монаси или мали монашки групи ги создавале овие цркви далеку во природата за да пронајдат душевен мир и својот живот да го поминат на најскромен можен начин.

Препорачано

Во самите карпи се исклесани мали соби со простор од само неколку метри квадратни каде испосниците и монасите го поминувале својот живот.

Денес, се прават повеќе напори за реставрација на фрескоживописите од кои голем дел се прилично уништени или оштетени, а потребна е дополнителна заштита за да се зачува ова духовно наследство

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us