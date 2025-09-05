Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ во петокот ги нарече смешни тврдењата на претседателката на српскиот парламент, Ана Брнабиќ, дека Хрватска повикува на граѓанска војна во Србија.

Во понеделник, Пленковиќ учествуваше на панел на Бледскиот стратешки форум за перспективите земјите-кандидатки и Европската унија да бидат подготвени за проширување до 2030 година. Тој изрази скептицизам во врска со ова поради сложеноста на моменталната политичка ситуација, од блокадата на европскиот пат на Северна Македонија и заканите за отцепување од Босна и Херцеговина, до ситуацијата во Србија „која е на работ на граѓанска војна“.

„Немојте да мислите дека се залагам за такво сценарио, само го опишувам ладно“, нагласи премиерот по панелот, но претседателката на српското Народно собрание, Ана Брнабиќ, ја обвини Хрватска на социјалните мрежи дека „не го сака Александар Вучиќ на чело на Србија“ и дека „сака и инвестира“ во граѓанска војна во Србија.

Вучиќ му одговори на Пленковиќ од Пекинг и рече дека нема да има војна во Србија.