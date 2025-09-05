Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ во петокот ги нарече смешни тврдењата на претседателката на српскиот парламент, Ана Брнабиќ, дека Хрватска повикува на граѓанска војна во Србија.
Во понеделник, Пленковиќ учествуваше на панел на Бледскиот стратешки форум за перспективите земјите-кандидатки и Европската унија да бидат подготвени за проширување до 2030 година. Тој изрази скептицизам во врска со ова поради сложеноста на моменталната политичка ситуација, од блокадата на европскиот пат на Северна Македонија и заканите за отцепување од Босна и Херцеговина, до ситуацијата во Србија „која е на работ на граѓанска војна“.
„Немојте да мислите дека се залагам за такво сценарио, само го опишувам ладно“, нагласи премиерот по панелот, но претседателката на српското Народно собрание, Ана Брнабиќ, ја обвини Хрватска на социјалните мрежи дека „не го сака Александар Вучиќ на чело на Србија“ и дека „сака и инвестира“ во граѓанска војна во Србија.
Вучиќ му одговори на Пленковиќ од Пекинг и рече дека нема да има војна во Србија.
„Тоа дека Хрватска посакува лошо сценарио за Србија е навистина смешно“, рече Пленковиќ во петокот.
Тој повтори дека Хрватска не сака граѓанска војна во Србија, но дека има сосема директно знаење за тоа што се случува во соседството на Хрватска и дека ситуацијата со протестите што се случуваат во Србија веќе две години не е нормална.
„Хрватска ја набљудува ситуацијата таму како заинтересиран, па дури и загрижен сосед“, рече Пленковиќ во изјава објавена од ХИНА.
Тој го отфрли тврдењето дека неговите коментари се мешање во внатрешните работи на Србија.