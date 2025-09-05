ВОЈНА ВО ГАЗА
Бројот на убиени Палестинци во израелските напади врз Појасот Газа од 7 октомври 2023 година се зголеми на 64.231, од кои 84 се убиени во последните 24 часа, известува Анадолу.

Министерството за здравство во Газа објави писмено соопштение во кое ги сподели најновите информации за убиените и повредените Палестинци во тековните напади на Израел.

Во соопштението се наведува дека 84 убиени и 338 повредени Палестинци се донесени во болниците во Појасот Газа во последните 24 часа.

Од 18 март, кога Израел го прекрши воведениот прекин на огнот договорен на 19 јануари, убиени се 11.699 Палестинци, а 49.542 се повредени во нападите што ги спроведува израелската армија во Газа.

Во текот на последните 24 часа во нападите насочени кон оние што чекаат хуманитарна помош во Газа убиени се 17 Палестинци, а 174 се повредени.

Од 27 мај бројот на убиени Палестинци во систематски напади насочени кон таканаречените точки за дистрибуција на помош предводени од Израел и САД достигна 2.356, а бројот на повредени изнесува 17.244.

Бројот на убиени Палестинци во израелските напади врз Појасот Газа од 7 октомври 2023 година изнесува 64.231, а бројот на повредени достигна 161.583.

Комисијата што ја следи состојбата на исчезнати во израелските напади ја потврдила смртта на уште 401 Палестинец и дека нивниот број и информации се додадени.

Министерството за здравство во Газа соопшти дека сѐ уште илјадници мртви Палестинци се закопани под урнатините во Појасот Газа.

Во соопштението се додава дека уште тројца Палестинци починале од глад во последните 24 часа во Газа, каде што Израел спроведува изгладнување затворајќи ги граничните премини и го ограничува влезот на помошта. Бројот на оние што починале од глад од 7 октомври се зголеми на 370, од ​​кои 131 дете.

