Бројот на убиени Палестинци во израелските напади врз Појасот Газа од 7 октомври 2023 година се зголеми на 64.231, од кои 84 се убиени во последните 24 часа, известува Анадолу.

Министерството за здравство во Газа објави писмено соопштение во кое ги сподели најновите информации за убиените и повредените Палестинци во тековните напади на Израел.

Во соопштението се наведува дека 84 убиени и 338 повредени Палестинци се донесени во болниците во Појасот Газа во последните 24 часа.

Од 18 март, кога Израел го прекрши воведениот прекин на огнот договорен на 19 јануари, убиени се 11.699 Палестинци, а 49.542 се повредени во нападите што ги спроведува израелската армија во Газа.

Во текот на последните 24 часа во нападите насочени кон оние што чекаат хуманитарна помош во Газа убиени се 17 Палестинци, а 174 се повредени.