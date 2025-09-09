РЕГИОН
2 мин читање
Џеки Чен станува амбасадор на ЕКСПО 2027 во Белград
Спортот, музиката и културата не се одвоени, туку претставуваат различни јазици од ист дух, рече познатиот кинески актер и мајстор на боречки вештини во интервју за Еуроњуз
Џеки Чен станува амбасадор на ЕКСПО 2027 во Белград
Тој верува дека Белград ќе биде место на средба на Истокот и Западот во 2027 година / Reuters
9 септември 2025

Познатиот актер и мајстор на боречки вештини Џеки Чен ќе биде амбасадор на специјализираната изложба ЕКСПО 2027, која ќе се одржи за прв пат на Западен Балкан, во Белград

Темата на настанот „Играј за човештвото - спорт и музика за сите“ е дизајнирана да покаже како креативната игра преку спорт и музика може да придонесе за поврзување на луѓето и заеднички одговор на глобалните предизвици, а Џеки Чен, во интервју за „Еуроњуз“, нагласи дека спортот, музиката и културата не се одвоени, туку претставуваат различни јазици од ист дух, објави во вторник Танјуг.

Тој верува дека Белград ќе биде место на средба на Истокот и Западот во 2027 година.

Специјализираната изложба ЕКСПО ќе се одржи во Белград од 15 мај до 15 август 2027 година, со тема „Играј за човештвото - спорт и музика за сите“, а се очекуваат повеќе од четири милиони посетители во текот на 93 дена.

Препорачано

Досега, 120 земји го најавија своето учество.

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, пак, во јуни во Белград го претстави првиот официјален амбасадор на ЕКСПО 2027, легендарниот атлетичар Јусејн Болт.

„Навистина голема чест ми е што сум тука за прв пат. Возбуден сум што можам да го претставам ЕКСПО на целиот свет“, рече Болт по средбата со српскиот претседател во Белград.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us