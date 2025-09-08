Двајца полицајци биле убиени, а уште двајца повредени во напад со огнено оружје врз полициска станица во западната турска провинција Измир во понеделник, при што уапсен е 16-годишен осомничен, соопштија официјални лица.

Тинејџерот отворил оган со пушка врз полициската станица Салих Исгорен во измирскиот округ Балкова.

Министерот за внатрешни работи Али Јерликаја изјави дека „грозоморниот“ напад врз полициската станица во Балкова, округ западно од туристичкиот град, остави двајца полицајци убиени, а трет „сериозно повреден“, додека друг се здобил со „полесни повреди“.

„Осомничениот за инцидентот, 16-годишниот Е.Б., е уапсен и е отворена истрага“, напиша Јерликаја на X.

Повредениот полицаец е однесен во болницата на Универзитетот Докуз Ејлул.