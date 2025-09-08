ТУРКИЈЕ
Двајца полицајци убиени во вооружен напад врз полициска станица во западна Туркије
Полицијата уапси 16-годишник осомничен за вооружениот напад во турската покраина Измир, во кое беа повредени и двајца други полицајци
Полицијата веднаш се распоредила низ целата област, воведувајќи строги безбедносни мерки, објавија медиумите / AA
8 септември 2025

Двајца полицајци биле убиени, а уште двајца повредени во напад со огнено оружје врз полициска станица во западната турска провинција Измир во понеделник, при што уапсен е 16-годишен осомничен, соопштија официјални лица.

Тинејџерот отворил оган со пушка врз полициската станица Салих Исгорен во измирскиот округ Балкова.

Министерот за внатрешни работи Али Јерликаја изјави дека „грозоморниот“ напад врз полициската станица во Балкова, округ западно од туристичкиот град, остави двајца полицајци убиени, а трет „сериозно повреден“, додека друг се здобил со „полесни повреди“.

„Осомничениот за инцидентот, 16-годишниот Е.Б., е уапсен и е отворена истрага“, напиша Јерликаја на X.

Повредениот полицаец е однесен во болницата на Универзитетот Докуз Ејлул.

Министерот за правда Јилмаз Тунч објави дека Канцеларијата на главниот јавен обвинител на Измир започнала судска истрага за нападот.

„Канцеларијата на главниот јавен обвинител на Измир започна итна судска истрага во врска со инцидентот, а назначени се двајца заменик-главни јавни обвинители и шест јавни обвинители“, објави Тунч на X, осудувајќи го вооружениот напад.

Полицијата веднаш се распореди низ целата област, воведувајќи строги безбедносни мерки, објавија медиумите.

Градоначалникот на Измир, Џемил Тугај, го осуди „предавничкиот“ напад и им упати сочувство на семејствата на мачениците во објава на X.

