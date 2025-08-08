Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан во четврток изјави дека Анкара ќе продолжи да стои покрај сирискиот народ и да ги поддржува нивните легитимни аспирации и волја.
„За време на секоја моја посета, лично го забележувам напредокот што Сирија го постигна во многу области“, напиша Фидан на X за својата посета на Сирија, истакнувајќи дека ова е негова трета посета на Дамаск во деветте месеци од падот на режимот на Башар ал-Асад.
Тој рече дека „под водство на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган и претседателот Ахмад ал-Шара, ние сме решени да ја продлабочиме соработката во сите области“.
На средбата со Шара, Фидан рече дека разговарале за широк спектар на прашања, вклучувајќи трговија, инвестиции, транспорт и енергија.
Турскиот министер рече дека ги процениле чекорите што би можеле да се преземат на билатерално и регионално ниво за обнова на Сирија.
„Особено се фокусиравме на безбедносните прашања и на внатрешните и надворешните закани за сирискиот суверенитет и политичкото единство“, рече тој, додавајќи дека „како Турkije, ќе продолжиме да ја поддржуваме Сирија во борбата против терористичките организации“.
Фидан, исто така, повтори дека Турkije е подготвена да ѝ ја пружи потребната помош на сириската влада во преземањето на одговорностите поврзани со управувањето и безбедноста на камповите во североисточна Сирија.
Тој додаде дека за време на состаноците разговарале и за израелските активности насочени кон Сирија.
Турскиот министер за надворешни работи рече дека сирискиот народ сака да ја искористи историската можност да изгради подобра иднина и истакна дека сириската влада истовремено се соочува со многу предизвици за да ја направи земјата побезбедна, постабилна и попросперитетна.
Фидан ја нагласи важноста на меѓународната поддршка, особено од САД и европските земји, со цел да се надминат овие предизвици.
„Израел води политика што го дестабилизира нашиот регион“, рече тој, истакнувајќи дека спречувањето на тоа е „заедничка одговорност на меѓународната заедница“.