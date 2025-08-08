Планот на израелската влада „кој има за цел да воспостави целосна воена контрола врз окупираниот Појас Газа мора итно да се запре“, објави денес високиот комесар на Обединетите нации за човекови права Волкер Турк.

Според Турк, планот, кој беше усвоен од израелскиот безбедносен комитет ноќта помеѓу четврток и петок, „е во спротивност со одлуката на Меѓународниот суд на правдата, според кој Израел мора да ја прекине својата окупација што е можно поскоро“, пренесува Фигаро.

Одлуката на израелскиот безбедносен комитет, додаде тој, е спротивна на договорената имплементација на решението за две држави, како и на палестинското право на самоопределување.