Планот на израелската влада „кој има за цел да воспостави целосна воена контрола врз окупираниот Појас Газа мора итно да се запре“, објави денес високиот комесар на Обединетите нации за човекови права Волкер Турк.
Според Турк, планот, кој беше усвоен од израелскиот безбедносен комитет ноќта помеѓу четврток и петок, „е во спротивност со одлуката на Меѓународниот суд на правдата, според кој Израел мора да ја прекине својата окупација што е можно поскоро“, пренесува Фигаро.
Одлуката на израелскиот безбедносен комитет, додаде тој, е спротивна на договорената имплементација на решението за две држави, како и на палестинското право на самоопределување.
Израелскиот кабинет за безбедност го одобри планот на премиерот Бенјамин Нетанјаху Израелските одбранбени сили (ИДФ) да ја преземат контролата врз градот Газа, објави рано утрово кабинетот на премиерот.
Планот на Нетанјаху, како што е наведено, предвидува таканаречени „пет принципи за завршување на војната со Хамас“, кои вклучуваат разоружување на тоа палестинско милитантно движење, враќање на сите заложници - живи и мртви, додека се проценува дека 20 од 50-те заробени се живи, потоа демилитаризација на Појасот Газа, израелска безбедносна контрола врз енклавата и воспоставување алтернативна цивилна влада која не е Хамас или Палестинската самоуправа.