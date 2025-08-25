СВЕТ
1 мин читање
Муцунски во Брисел на средби со Марта Кос и Јан Копман
Во рамките на посетата се планирани средби со еврокомесарката за проширување на ЕУ, Марта Кос, како и со генералниот директор на Директоратот на Европската комисија за проширување и источно соседство, Герт Јан Копман.
Министерот Муцунски го истакна придонесот на турските инвеститори во земјата / AA
25 август 2025

Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска ќе престојува во работна посета на Брисел.

Во рамки на посетата, како што информираа од неговиот кабинет, се планирани средби со еврокомесарката за проширување на ЕУ, Марта Кос, како и со генералниот директор на Директоратот на Европската комисија за проширување и источно соседство, Герт Јан Копман.

На средбите, како што е најавено, ќе се разговара за теми поврзани со европската агендана Северна Македонија, реформската агенда на земјата и натамошните чекори во процесот на пристапување во ЕУ. 

ИЗВОР:TRT Balkan / агенции
