Судири меѓу либертаријанските активисти и полицијата избувнаа по церемонијата на затворање на кампањата на претседателот Хавиер Милеи пред клубот „Вила Анџело“ во Морено, Буенос Аирес, објави Анадолу.

Тензиите се зголемија кога Милеи се обрати пред околу 1.500 поддржувачи под силно полициско присуство.

Додека претседателот држеше 40-минутен говор, избувнаа судири меѓу опозициски групи кои беа во близина.