Индиценти на завршниот митинг на Милеи, неколку лица приведени
Додека претседателот држеше 40-минутен говор, избувнаа судири меѓу опозициски групи кои беа во близина.
4 септември 2025

Судири меѓу либертаријанските активисти и полицијата избувнаа по церемонијата на затворање на кампањата на претседателот Хавиер Милеи пред клубот „Вила Анџело“ во Морено, Буенос Аирес, објави Анадолу.

Тензиите се зголемија кога Милеи се обрати пред околу 1.500 поддржувачи под силно полициско присуство.

Додека претседателот држеше 40-минутен говор, избувнаа судири меѓу опозициски групи кои беа во близина.

По настанот избувна тепачка и пресметка, што предизвика интервенција на безбедносните сили.

Полицајци во цивил приведоа најмалку две лица, а еден новинар беше повреден за време на судирите.

Немирите доаѓаат во услови на зголемена политичка поларизација пред изборите во недела.

