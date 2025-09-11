Турксел, водечкиот мобилен оператор во Туркије и најголемиот оператор на центри за податоци, обезбеди место на листата „Најдобри компании во светот 2025“ на списанието TIME, на која беа анкетирани 200.000 луѓе во 50 земји.

Според соопштението на компанијата, Турксел постигна глобално признание со својата корпоративна култура ориентирана кон луѓето.

На листата од 1.000 компании, која го оценува задоволството на вработените, растот на приходите и перформансите во животната средина, општеството и управувањето (ESG) во 50 земји, Турксел беше рангирана меѓу првите три во Туркије и беше водечка компанија во телекомуникацискиот сектор.

Турксел, исто така, се пласираше меѓу првите пет на глобалната ранг-листа на телекомуникации. Минатата година, компанијата беше именувана на листата „Најдобри работодавци во светот“ на Форбс, врз основа на анкета на над 300.000 вработени во 50 земји.

Со обликување на сите свои практики за човечки ресурси со фокус на луѓето, Turkcell продолжува да развива искуства што го подобруваат животот на своите вработени во секоја област.

Компанијата има за цел да воспостави системи што ја олеснуваат работата, го поддржуваат развојот и го подобруваат квалитетот на животот, а воедно обезбедуваат дополнителни придобивки за вработените.