Асошиејтед Прес и Ројтерс во вторник побараа одговорност од израелската армија за смртоносниот воздушен напад врз болница во јужна Газа, во кој загинаа 20 лица, меѓу кои пет новинари, вклучувајќи тројца кои работеа за двете новински агенции.
Во заедничко писмо до премиерот Бенјамин Нетанјаху и високи функционери, извршната уредничка на АП Џули Пејс и главната уредничка на Ројтерс, Алесандра Галони, изјавија дека се „огорчени“ што независни новинари се меѓу убиените во нападот во понеделник врз медицинскиот комплекс Насер во Кан Јунис, цивилен објект заштитен според меѓународното право.
„Фроноралните визуелни новинарки Маријам Абу Дага и Моаз Абу Таха работеа за АП и Ројтерс, соодветно, како и за други медиуми за време на војната. Снимателот Хусам ал-Масри, изведувач на Ројтерс, исто така беше убиен, додека фотографот Хатем Халед, друг изведувач на Ројтерс, беше ранет“, напишаа уредниците.
Тие нагласија дека новинарите биле присутни во свој професионален капацитет, документирајќи ја војната во време кога Израел им забранил на странските новинари да влезат во Газа речиси две години.
Израелската армија го призна нападот, тврдејќи дека не е насочен кон новинари и рече дека отворила внатрешна истрага. Но, двајцата уредници изразија сомнеж, велејќи дека минатите израелски истраги „ретко резултираат со јасност или одговорност“ и покренаа прашања за тоа дали Израел намерно ги таргетира преносите во живо за да ги потисне информациите.
„Нападот врз болница, проследен со втор напад додека новинарите и спасувачите реагирале, покренува итни прашања за тоа дали се исполнети меѓународните обврски за заштита на цивилите и новинарите“, се вели во писмото.
Барањето доаѓа во услови на бес по масакрот во болницата. Министерството за здравство на Газа соопшти дека меѓу жртвите имало пациенти, здравствени работници, екипи за цивилна одбрана и медиумски персонал. Меѓу убиените биле снимателот на Палестинската телевизија Хусам ал-Масри, фотографот на Ал Џезира Мохамед Салама, фоторепортерката Маријам Абу Дага, новинарката Моаз Абу Таха и хонорарниот новинар Ахмед Абу Азиз.
Друг новинар, Хасан Духан, новинар на дневниот весник „Ал-Хајат Ал-Џадида“, исто така беше убиен од оган на израелската армија во Кан Јунис во понеделник, со што вкупниот број на убиени новинари од октомври 2023 година се искачи на 246.
Пејс и Галони го повикаа Израел да гарантира безбеден и непречен пристап за независните новинари до и од Газа, нагласувајќи дека е итно потребно „целосно и транспарентно отчетување“ за нападот врз болницата „Насер“.
Израел уби повеќе од 62.700 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид во Меѓународниот суд на правдата за својата војна против енклавата.