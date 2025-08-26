Асошиејтед Прес и Ројтерс во вторник побараа одговорност од израелската армија за смртоносниот воздушен напад врз болница во јужна Газа, во кој загинаа 20 лица, меѓу кои пет новинари, вклучувајќи тројца кои работеа за двете новински агенции.

Во заедничко писмо до премиерот Бенјамин Нетанјаху и високи функционери, извршната уредничка на АП Џули Пејс и главната уредничка на Ројтерс, Алесандра Галони, изјавија дека се „огорчени“ што независни новинари се меѓу убиените во нападот во понеделник врз медицинскиот комплекс Насер во Кан Јунис, цивилен објект заштитен според меѓународното право.

„Фроноралните визуелни новинарки Маријам Абу Дага и Моаз Абу Таха работеа за АП и Ројтерс, соодветно, како и за други медиуми за време на војната. Снимателот Хусам ал-Масри, изведувач на Ројтерс, исто така беше убиен, додека фотографот Хатем Халед, друг изведувач на Ројтерс, беше ранет“, напишаа уредниците.

Тие нагласија дека новинарите биле присутни во свој професионален капацитет, документирајќи ја војната во време кога Израел им забранил на странските новинари да влезат во Газа речиси две години.

Израелската армија го призна нападот, тврдејќи дека не е насочен кон новинари и рече дека отворила внатрешна истрага. Но, двајцата уредници изразија сомнеж, велејќи дека минатите израелски истраги „ретко резултираат со јасност или одговорност“ и покренаа прашања за тоа дали Израел намерно ги таргетира преносите во живо за да ги потисне информациите.

„Нападот врз болница, проследен со втор напад додека новинарите и спасувачите реагирале, покренува итни прашања за тоа дали се исполнети меѓународните обврски за заштита на цивилите и новинарите“, се вели во писмото.