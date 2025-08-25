ПОЛИТИКА
Валтонен: Санкциите против Русија мора да останат и ако заврши војната во Украина
Таа нагласи дека секое укинување на санкциите треба да биде „постепено и под строги услови“ и ја повика ЕУ да го засили притисокот врз Москва
25 август 2025

Финската министерка за надворешни работи Елина Валтонен изјави дека меѓународниот притисок врз Русија мора да продолжи дури и ако војната во Украина заврши.

„Притисокот мора да продолжи дури и ако војната заврши - само прекин на огнот или мировен договор не се доволна основа за укинување на санкциите“, изјави Валтонен.

Таа нагласи дека секое укинување на санкциите треба да биде „постепено и под строги услови“ и ја повика ЕУ да го засили притисокот врз Москва.

Валтонен рече дека европскиот блок го подготвува својот 19-ти пакет санкции и истакна дека Финска се залага за царини за рускиот увоз.

Таа потврди дека Финска ќе продолжи да обезбедува воена помош на Украина и да придонесува кон долгорочните безбедносни гаранции на Киев „доколку е можно“.

Валтонен рече дека Украина на крајот ќе се приклучи и на ЕУ и на НАТО, но нагласи дека Киев мора да ги засили напорите за борба против корупцијата и да продолжи со реформите во управувањето.

Таа изрази поддршка за напорите на американскиот претседател Доналд Трамп за мир во Украина, велејќи дека е од суштинско значење да се запрат борбите и да се обезбеди враќање на воените заробеници и киднапираните деца.

Осврнувајќи се на Москва, Валтонен рече дека рускиот претседател Владимир Путин „досега не покажал намера да се откаже од своите нелегални експанзионистички амбиции“.

„Путин учествува во преговорите, ужива во центарот на вниманието и зема сè што може - без никаква искрена желба да прави вистински отстапки“, рече таа.

Валтонен предупреди дека Русија продолжува да ги поврзува потенцијалните мировни преговори со исклучување на Украина од НАТО, услов за кој рече дека го поткопува суверенитетот на земјата.

