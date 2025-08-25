Финската министерка за надворешни работи Елина Валтонен изјави дека меѓународниот притисок врз Русија мора да продолжи дури и ако војната во Украина заврши.

„Притисокот мора да продолжи дури и ако војната заврши - само прекин на огнот или мировен договор не се доволна основа за укинување на санкциите“, изјави Валтонен.

Таа нагласи дека секое укинување на санкциите треба да биде „постепено и под строги услови“ и ја повика ЕУ да го засили притисокот врз Москва.

Валтонен рече дека европскиот блок го подготвува својот 19-ти пакет санкции и истакна дека Финска се залага за царини за рускиот увоз.

Таа потврди дека Финска ќе продолжи да обезбедува воена помош на Украина и да придонесува кон долгорочните безбедносни гаранции на Киев „доколку е можно“.